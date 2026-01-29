В России нашли первых обвиняемых по делу об операции 'Паутина'

На данный момент заявлено о четырех подозреваемых по этому делу.

Российский суд выдвинул обвинения первым фигурантам дела об операции СБУ "Паутина". Как сообщают росСМИ, речь идет о четырех водителях, которые доставили грузовики с дронами к местам атак.

Сообщается, что обвинения в "совершении теракта" группой лиц предъявлены водителям Михаилу Рюмину, Александру Зайцеву, Андрею Меркурьеву и Сергею Канурину. 28 января московский суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам – 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину.

Защита водителей, напротив, уверяет, что дальнобойщики не знали о содержимом груза и стали случайными исполнителями украинской операции "Паутина". Адвокаты аргументируют невиновность подзащитных, апеллируя к видеозаписям, на которых водители пытались сбивать беспилотники, вылетавшие из кузовов.

Видео дня

По версии следствия, операцию "Паутина" координировали уроженцы Украины Артем и Екатерина Тимофеевы по заданию СБУ. Василий Пытыков, еще один водитель, входивший в группу, погиб во время атаки дронов.

Операция "Паутина" - важные новости

Ранее источники УНИАН в спецслужбах сообщали, что россияне до сих пор не смогли восстановить нанесенный своей стратегической авиации ущерб в результате украинской операции "Паутина". По данным источника, Москва пытается скрыть реальные масштабы своих потерь.

Между тем в Defense News ранее сообщали, что операция "Паутина" заставила США пересмотреть защиту собственных оборонных объектов от атак дронов. В частности, внимание привлекли авиабазы с F-35 и оборонные заводы, оказавшиеся уязвимыми из-за бюрократических пробелов.

Вас также могут заинтересовать новости: