Россия после операции 'Паутина' до сих пор не смогла восстановить свою авиацию, - источники

1 июня 2025 года СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.

После спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины под руководством генерала Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить ущерб, нанесенный своей стратегической авиации. Об этом сообщили источники УНИАН в спецслужбе.

По словам собеседника, об этом свидетельствует информация западных спецслужб.

"Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", - отметил источник.

Спецоперация "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2025 года СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Она получила название "Паутина". Готовили ее более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал Малюк и коллектив Службы безопасности.

Известно, что СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ. "Хлопок" был на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря операции поражено 41 самолет стратегической авиации врага.

В декабре The Wall Street Journal писало, что это была одна из самых сложных секретных операций в современной истории войны. СБУ создала сложную логистическую систему для доставки в Россию сотен дронов и восьми специальных сборных кабин, замаскированных под домики. Их тайно перевозили через границу, пользуясь коррупционными схемами российских таможенников. Детали собирали уже на территории РФ.

