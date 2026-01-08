Россия после операции 'Паутина' до сих пор не смогла восстановить свою авиацию, - источники

После спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины под руководством генерала Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить ущерб, нанесенный своей стратегической авиации. Об этом сообщили источники УНИАН в спецслужбе.
По словам собеседника, об этом свидетельствует информация западных спецслужб.
"Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", - отметил источник.
Спецоперация "Паутина"
Как сообщал УНИАН, 1 июня 2025 года СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Она получила название "Паутина". Готовили ее более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал Малюк и коллектив Службы безопасности.
Известно, что СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ. "Хлопок" был на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря операции поражено 41 самолет стратегической авиации врага.
В декабре The Wall Street Journal писало, что это была одна из самых сложных секретных операций в современной истории войны. СБУ создала сложную логистическую систему для доставки в Россию сотен дронов и восьми специальных сборных кабин, замаскированных под домики. Их тайно перевозили через границу, пользуясь коррупционными схемами российских таможенников. Детали собирали уже на территории РФ.