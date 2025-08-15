СБУ изучала наркокартели, чтобы перевезти дроны в РФ во время спецоперации 'Паутина', - Малюк

По словам главы СБУ, в этом случае Украина рассчитывала на таможенных служащих, которые являются очень коррумпированными.

Спецслужащие, которые занимались организацией операции "Паутина", изучали деятельность наркокартелей, чтобы спланировать контрабанду дронов в Россию. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает Business Insider.

По словам генерал-лейтенанта, его команда использовала свой опыт борьбы с международной преступностью для проведения сложной операции.

"Говоря о логистике, я должен отметить, что мы использовали наш опыт борьбы с транснациональной преступностью, когда детально изучали, как международные наркокартели тайно доставляют различные запрещенные вещества в разные уголки мира, не будучи обнаруженными таможенными и пограничными органами", - рассказал Малюк в интервью "Мы-Украина".

Также глава СБУ намекнул на предыдущую тайную атаку, которую Украина провела в октябре 2022 года, когда был серьезно поврежден Крымский мост с помощью грузовика, который был наполнен взрывчаткой.

"Если читать между строк и смотреть на это профессионально, думаю, многие заметили определенные параллели с первым ударом по Крымскому мосту", - отметил Малюк.

По его словам, в обоих случаях Украина не использовала контрабандистов, а рассчитывала на таможенных служащих в РФ.

"Которые по своей природе очень коррумпированы. На определенном этапе они фактически сыграли нам на руку, доставив кабины, о которых я упоминал", - добавил Малюк.

Чиновник подчеркнул, что Украина через своих агентов в России создала логистическую компанию, которая приобрела пять автомобилей и арендовала складские помещения для этой операции.

Глава СБУ отметил, что один из этих складов даже был расположен в том же квартале, что и штаб-квартира Федеральной службы безопасности РФ в Челябинской области.

Малюк отметил, что подставная логистическая компания наняла россиян водителями грузовиков, отправляя их на регулярные доставки, чтобы избежать подозрений перед началом операции.

Военный добавил, что эти водители должны были только доставить кабины к авиабазам, после чего должен был прибыть заказчик и оплатить их. Поэтому они не знали, что происходит.

По словам главы СБУ, когда один из водителей случайно увидел беспилотники в одной из кабин, украинские агенты заверили его, что эти системы являются инструментами для наблюдения за животными.

"На самом деле они не совершили никаких противоправных действий, и в их действиях не было умысла", - заверил Малюк.

Руководитель службы безопасности не предоставил дополнительных подробностей о процессе перевозки дронов, однако подчеркнул, что его команда во время этой операции прошла "семь кругов ада".

Спецоперация "Паутина" - что известно

Напомним, в рамках операции "Паутина" Украина тайно переправила сотни дронов глубоко за линию фронта России, перевозя беспилотники в деревянных конструкциях, похожих на дома, которые были установлены на грузовиках. Эти грузовики 1 июня прибыли на четыре авиабазы, откуда дроны были запущены для уничтожения стратегических бомбардировщиков и самолетов раннего предупреждения и управления.

По словам украинских официальных лиц, атака поразила около трети стратегических бомбардировщиков РФ, нанеся ущерб на сумму около 7 млрд долларов.

В то же время в Financial Times рассказали, какие дроны использовались для операции "Паутина". Эти беспилотники значительно отличались от дронов, которые используются на передовой. По словам одного из разработчиков, это специальные дроны для специальных миссий, в пять раз дороже обычных беспилотников.

