Операция СБУ "Паутина" продемонстрировала уязвимость авиабаз и изменила представление Запада о дронной войне.

Операция Украины "Паутина", в ходе которой было уничтожено значительное количество российских бомбардировщиков, заставила Соединенные Штаты пересмотреть защиту собственных оборонных объектов от атак дронов. В частности, внимание привлекли авиабазы с F-35 и оборонные заводы, оказавшиеся уязвимыми из-за бюрократических пробелов.

Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, передает Defense News.

Согласно документу "Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets Against Unmanned Aircraft Systems (UAS)", ряд объектов, включая тренировочные базы, не внесены в перечень, требующий обязательной защиты от беспилотников. Например, авиабаза "Люк" в Аризоне, где обучаются пилоты F-35, формально не считается объектом, который должен охраняться от дронов, а следовательно, ответственные лица не могут официально применять противодроновые средства.

Подобная путаница возникла и с заводом №42 воздушных сил в Палмдейле: хотя завод находится в списке объектов для защиты, Пентагон не смог однозначно подтвердить его статус, а предыдущие "атаки" неизвестных дронов остались без должной реакции.

Особую проблему представляет отсутствие четкой координации: по подсчетам проведенных учений, на коммуникацию и определение, является ли дрон "своим" или вражеским, объекты имеют только 67 секунд. Эксперты подчеркивают необходимость создания структуры, которая бы синхронизировала действия государственных, местных и территориальных органов для отражения атак.

Операция СБУ "Паутина" – это специальная украинская контрразведывательная и наступательная акция против российских оккупационных сил, в ходе которой было уничтожено значительное количество российских бомбардировщиков и техники.

Ее суть заключалась в использовании точных данных разведки и ударов дронами и ракетами, что позволило нанести удары по ключевым объектам противника без больших потерь для украинских сил. Операция показала высокий уровень координации разведки и тактических сил, а также эффективность современных технологий на поле боя.

В США после этого случая серьезно пересмотрели защиту собственных авиабаз и оборонных объектов от дроновых атак, ведь украинская операция продемонстрировала реальную уязвимость даже крупных военных систем.

