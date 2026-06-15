ЕС одобрил открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины

С сегодняшнего дня официально начинаются переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Все страны-члены Европейского Союза окончательно согласились открыть первый переговорный кластер по вопросу вступления Украины. Этот кластер касается основополагающих принципов присоединения, включая развитие правосудия и верховенства права, становление прочных демократических институтов и т. д. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в соцсети X.

"Страны Европейского Союза согласились открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы. Сегодня мы начинаем переговоры по основной составляющей этого процесса, в частности в сфере правосудия и основных прав", – отмечается в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что "расширение – это наша лучшая инвестиция в будущий мир, безопасность и процветание".

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Возможен ли вступление Украины в ЕС до 2030 года

Как известно, первый переговорный кластер по вступлению Украины в ЕС состоит из пяти разделов:

Судебная система и основные права;

Правосудие, свобода и безопасность;

Государственные закупки;

Статистика;

Финансовый контроль.

Всего тематически определено шесть кластеров. К ним относятся:

Внутренний рынок;

Конкурентоспособность и инклюзивный рост;

"Зеленая" повестка дня;

Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;

Внешние связи.

Процесс вступления в ЕС не предусматривает четкого определения конкретных дат, но при условии выполнения Украиной всех необходимых обязательств и реализации реформ вполне возможно, что Украина будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году. В ЕС ожидают от Украины выполнения всех установленных обязательств.

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