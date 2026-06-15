ЕС одобрил открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины

Все страны-члены Европейского Союза окончательно согласились открыть первый переговорный кластер по вопросу вступления Украины. Этот кластер касается основополагающих принципов присоединения, включая развитие правосудия и верховенства права, становление прочных демократических институтов и т. д. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в соцсети X.
"Страны Европейского Союза согласились открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы. Сегодня мы начинаем переговоры по основной составляющей этого процесса, в частности в сфере правосудия и основных прав", – отмечается в сообщении.
В Еврокомиссии отметили, что "расширение – это наша лучшая инвестиция в будущий мир, безопасность и процветание".
Возможен ли вступление Украины в ЕС до 2030 года
Как известно, первый переговорный кластер по вступлению Украины в ЕС состоит из пяти разделов:
- Судебная система и основные права;
- Правосудие, свобода и безопасность;
- Государственные закупки;
- Статистика;
- Финансовый контроль.
Всего тематически определено шесть кластеров. К ним относятся:
- Внутренний рынок;
- Конкурентоспособность и инклюзивный рост;
- "Зеленая" повестка дня;
- Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;
- Внешние связи.
Процесс вступления в ЕС не предусматривает четкого определения конкретных дат, но при условии выполнения Украиной всех необходимых обязательств и реализации реформ вполне возможно, что Украина будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году. В ЕС ожидают от Украины выполнения всех установленных обязательств.