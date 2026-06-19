Венгрия исключила из совместной декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины

Будапешт настаивает на "более медленном" процессе расширения ЕС и блокирует формулировку об ускорении переговоров с Украиной.

Венгрия добилась внесения изменений в итоговую декларацию саммита ЕС, исключив из документа формулировку об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадяр в социальной сети Х.

По его словам, решение было принято буквально в последний момент во время согласования текста документа.

"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, по моей инициативе пункт об ускорении вступления был удален из текста в последний момент. Это было непросто", – написал венгерский премьер.

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Мадьяр также подчеркнул, что после внесенных изменений декларацию могут поддержать все государства-члены Европейского Союза, что, по его словам, случается нечасто.

Кроме того, Будапешт продолжает выражать оговорки относительно открытия новых переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Венгерский премьер утверждает, что подобной позиции придерживаются и некоторые другие страны-члены блока.

По словам Мадяра, Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС, однако выступает за то, чтобы переговорный процесс проходил на основе конкретных результатов и выполнения необходимых критериев, передает Euronews.

Во время саммита в Брюсселе Мадьяр также провел краткую личную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщают дипломатические источники, глава государства выразил надежду, что Венгрия поддержит открытие следующих переговорных кластеров раньше, чем ожидается сейчас.

Вступление Украины в ЕС – что известно

Напомним, 15 июня Украина открыла первый переговорный кластер "Основы", что стало важным шагом на пути к членству в ЕС после почти двухлетней паузы в переговорном процессе.

Ранее посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова назвала 2030 год реалистичным сроком для вступления Украины в Европейский Союз.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Европейский Союз не прекратил дискуссии о возможности вступления Украины в блок в 2027 году.

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