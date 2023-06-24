Президент Латвии заявил, что визы или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут.

Латвия в связи с событиями в России – военным переворотом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – полностью прекращает выдачу виз россиянам. Об этом сообщил в Твиттер президент Латвии Эдгар Ринкевичс.

"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз", - заявил он.

Также, по словам Ринкевичса, остаются без изменений введенные ранее ограничения на пересечение границы для граждан РФ.

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Ринкевичс отметил, что Лавтия вместе с Литвой и Эстонией тесно координируют совместную охрану границы с Россией и Беларусью.

"Пграничная охрана усилена, визы или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямая угроза для Латвии на данный момент отсутствует", - написал он.

Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что охрана границ страны усилена. Она призвала сограждан не выезжать ни в какую часть России.

Что известно о ситуации в России

Военный мятеж Пригожина начался вечером 23 июня, когда глава "вагнеровцев" обвинил минобороны РФ в атаке на своих боевиков. впоследствии он заявил, что выдвигается на Россию, чтобы "наказать" руководство.

По состоянию на утро Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове. Там происходит стрельба и взрывы, вспыхнула нефтебаза.

Впоследствии стало известно, что наемники двинулись в сторону Воронежа.

Во многих городах, в том числе и в Москве, на улицы спешно вывели силовиков и военную технику, блокируют дороги.

Президент РФ путин назвал такие действия изменой и приказал наказать всех мятежников. Пригожин в ответ заявил, что его боевики сдаваться не планируют и двинутся в Москву.

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