"Вагнеровцы" отгоняют людей от здания.

В районе штаба Южного военного округа в Ростове, который ранее захватили "вагнеровцы" в ходе военного мятежа, происходит стрельба и слышны взрывы.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, в районе штаба что-то "хлопнуло", после этого "вагнеровцы" начали отгонять собравшихся там горожан.

На видео с места событий слышны выстрелы, и видно, как убегают люди.

Корреспонденты RT сообщают с места событий, что слышали два хлопка похожих на взрыв, после чего люди начали убегать. Затем раздались выстрелы.

Телаграм-канал Mash тоже сообщает о двух взрывах у штаба ЮВО и отмечает, что после этого "вагнеровцы" потребовали, чтобы люди отошли от здания минимум на 2 километра.

Ситуация в Ростове - что известно

23 июня глава "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по боевикам группировки. После этого "вагнеровцы" выдвинулись на москву "останавливать" военное руководство России.

За ночь они прорвались в Ростовскую область и Ростов, захватив штаб Южного военного округа. Там Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, от которого потребовал привезти к нему начальника Генштаба России Валерия Герасимова и главу Минобороны РФ Шойгу. В противном случае он пригрозил двинуться на Москву.

Утром Пригожин заявил, что под контролем "вагнеровцев" находятся военные объекты города, в том числе сам штаб и местный военный аэродром.

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