Он напомнил о тотальной коррупции, в которой увязла РФ.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин не оставил без внимания сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина и отказался сложить оружие по требованию кого-либо.

Соответствующий аудиответ Пригожина опубликовала его пресс-служба. В нем он заявил, что Путин глубоко ошибался "по поводу предательства родины", главарь "вагнеровцев" назвал их "патриотами своей родины".

"Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии", - сказал Пригожин. Также он обвинили чиновников в коррупции.

Обвинив чиновников в коррупции, он также заявил, что Минобороны РФ наносит удары по "мирняку", "потому что не попадают и бьют, куда попало".

"Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной - мы воевали, но выяснилось, что все разворовывается. Теперь они бьют по мирняку, потому что не попадают. Мы - патриоты, а те, кто нам противостоит - это те, кто собрались вокруг подонков", - сказал Пригожин.

Обращение Путина 24.06.2023 из-за мятежа в РФ

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил по росТБ и назвал организованный главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным мятеж в РФ "ударом в спину". "Все, кто сознательно встал на путь мятежа, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед народом", - пригрозил Пригожину президент России, при этом он не назвал его имя.

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