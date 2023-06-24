На фоне вооруженного конфликта "вагнеровцев" и кадровых войск РФ в Воронеже, который, по данным СМИ, уже якобы "под контролем" ЧВК "Вагнер" вспыхнула нефтебаза.
Очевидцы сняли момент взрыва на объекте российских сил, после чего случился крупный пожар. Заметим, что в то время от нефтебазы как раз улетал военный вертолет России.
"Мама, это пипец! Мамочки", - высказалась россиянка на камеру.
Позже власти Воронежа подтвердили "бавовну" на НПЗ. Местный "гауляйтер" сообщил о тушении горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова.
На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет.
Гражданская война в России - события в Воронеже
Пригожин вывел своих наемников против регулярной российской армии в ночь на 24 июня 2023 года. До этого, 23 июня, главарь ЧВК обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в ударе по тылу "Вагнера", в результате которого якобы погибло много его головорезов.
Первые боестолкновения "вагнеровцев" и кадровых военных произошли в пограничных с Украиной российских регионах, однако у Пригожина утверждают, что намерены дойти до Москвы.
Например, СМИ писали о боях между русскими в Воронежской области. Утверждалось, что авиация ВКС РФ начала бомбить колонну наемников.
Позже появилась информация о якобы "контроле" ЧВК "Вагнер" военных объектов Воронежа и потерю ВКС РФ как минимум двух "вертушек".
Вместе с тем OSINT-исследователи подтверждают, что потерь ВС РФ пока намного больше, чем у головорезов Пригожина. Российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и военный КамАЗ. Авиация была уничтожена, а машины захвачены.