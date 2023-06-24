ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

OSINT-проект "Oryx" начал вести подсчет потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК "Вагнер". Пока потери регулярной российской армии значительно больше.

В отчете OSINT-исследователей отмечается, что в ходе боевых действий против наемников Евгения Пригожина российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и военный КамАЗ. Авиация была уничтожена, а машины захвачены.

ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

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Мятеж Пригожина в России - главное

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин поднял своих наемников против российского военного руководства в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне "повар Путина" заявил о якобы нанесенном МО России ракетном ударе по тылу "вагнеровцев", что министерство Шойгу горяче отрицало.

Затем на улицах российских городов появились кадровые войска и военная техника. ФСБ подняли по тревоге. Отмечается, что "под контролем" террористов ЧВК находятся военные объекты Воронежа и Ростова.

Прошло несколько стычек с регулярными войсками ВС РФ, в ходе которых, по словам Пригожина, были сбиты "вертушки" ВКС РФ.

Против Пригожина уже возбуждено уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. А Путин назвал восстание "ножем в спину" и "предательством", впрочем, не упомянув в видеообращении к россиянам фамилию своего "повара".

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