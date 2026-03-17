В Москве назвали страну, которая готовится открыть границы для россиян

Вопрос о визовом режиме уже находится на стадии согласования.

Российские граждане могут в скором времени получить возможность посещать одну из африканских стран без виз. Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на посольство РФ.

По данным СМИ, речь идет о Мозамбике, который рассматривает полную отмену въездных ограничений для россиян. В посольстве РФ сообщают, что продолжается работа над соглашением о взаимной отмене формальностей для поездок.

"В настоящее время продолжается процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан", – говорится в сообщении.

Ранее Москва уже рассматривала аналогичные шаги с несколькими африканскими государствами – Зимбабве, Замбией и Эсватини. При этом как отмечают в Госдуме, Африка пока не стала массовым туристическим направлением для россиян, но интерес к континенту все же остается.

Согласно итогам 2025 года, россияне смогут посещать около 120 стран без виз или с упрощенной процедурой их получения, отмечается в материале.

Вербовка стран Африки

Ранее УНИАН писал, что страна в Западной Африке хочет поговорить с Россией, поскольку 55 ее граждан погибли, воевая в Украине после того, как их завербовали на службу в российскую армию. Министр иностранных дел Ганы сказал, что многие ребята подписали контракты, обещая хорошую работу и зарплату, но вместо этого оказались на фронте. Он подчеркнул, что стране важно договориться с Москвой о защите граждан и предотвращении подобных вербовочных схем.

Добавим, что Россия запретила вербовать иностранцев на войну – выпустила так называемый "стоп-список" стран, гражданам которых теперь не разрешают вступать на службу в ее армию. Это произошло после того, как многие африканские и другие государства возмутились: их граждан заманивали обманом и отправляли на фронт, где сотни уже погибли. Запрет касается граждан примерно 43 стран, включая важных союзников РФ. Эксперты считают, что это частично сделано, чтобы успокоить африканских союзников и защитить имидж РФ, поскольку вербовка стала международным скандалом.

