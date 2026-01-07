'Коалиция желающих' согласовала гарантии безопасности для Украины, но неясно, примет ли РФ их, - FT

Издание отмечает, что непонятно, сколько лидеров готовы перейти от обещаний к реальным обязательствам.

Несколько чиновников, знакомых с подготовкой, заявляют, что переговоры и совместное заявление продемонстрируют, что "Коалиция желающих", США и Украина "достигли согласия" относительно шагов по реализации и обеспечению перемирия, хотя до сих пор остается непонятным, согласится ли Россия на обсуждаемые условия, сообщает Financial Times.

В статье отмечается, что США готовы контролировать возможную линию прекращения огня с помощью таких технологий, как датчики, дроны и спутники. Также в США выразили поддержку предоставлению Украине гарантий, которые бы имитировали аспекты статьи о взаимной обороне НАТО.

Однако, как подчеркивает издание, остаются серьезные вопросы относительно того, сколько лидеров будут готовы перейти от теоретических обещаний развернуть войска, самолеты или корабли к обязательствам, что их вооруженные силы, в случае необходимости, будут воевать с Россией, если Москва снова вторгнется.

Как говорится в публикации, большинство из них потребуют одобрения парламента для принятия обязательств, имеющих обязательную силу. Издание не исключает, что многие из них столкнутся с сильной общественной или политической оппозицией в отношении такого шага.

Издание поделилось, что послы 27 государств-членов ЕС были проинформированы о состоянии мирного плана и предложенных гарантиях безопасности накануне встречи "Коалиции желающих", США и Украины в Париже.

Дипломаты, знающие детали об обсуждении гарантий безопасности отметили, что многие из них были удивлены прогрессом, достигнутым во время рождественских каникул.

Издание добавило, что вклад ЕС будет сосредоточен на будущем членстве Украины в блоке, финансовой поддержке для стимулирования частных инвестиций и потенциальном обучении украинских военных.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат" для поддержания мира. По его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины. Еще Макрон добавил, что США возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения. Более того, президент Франции заявил о намерении возобновить контакты с российским диктатором Владимиром Путиным "в ближайшие недели".

Также мы писали, что Макрон объяснил, что гарантии безопасности для Украины имеют несколько компонентов. В частности, по словам президента Франции, будет создан координационный центр при оперативном штабе коалиции для того, чтобы совместно работать на военном уровне, а также усилить оперативное сотрудничество между Украиной и "Коалицией желающих". Макрон добавил, что численность украинской армии после прекращения войны будет составлять 800 тысяч военных. Он отметил, что украинскую армию надо будет материально обеспечивать для того, чтобы она "могла сдерживать потенциальную агрессию".

