Англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля.

Союзники признали, что планы по размещению миротворческих войск на территории Украины потребуют одобрения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили изданию The Telegraph многочисленные источники, всё большее число членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признавали, что их вклад в миссию зависит от разрешения российского президента.

По словам инсайдеров, это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля.

Европейские источники, осведомленные о ходе переговоров между Украиной и РФ, утверждают, что препятствием являются гарантии безопасности после войны.

Однако один высокопоставленный дипломатит сообщил, что представители Франции и Великобритании заявили, что "направят свои войска только с согласия России".

Опасения заключаются в том, что без поддержки Путина любые европейские силы могут быть расценены как законная военная цель. Источник сказал:

"Если Россия скажет, что мы не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно будет направить силы другого рода. Таким образом, согласие или несогласие России с этим окажет огромное влияние".

Второй дипломатический источник предположил, что европейские правительства фактически предоставили Путину право вето на планы коалиции, потребовав места за столом переговоров.

В чем суть проблемы

Отмечается, что лидеры континентальных стран заявили о готовности направить в Украину силы сдерживания, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства страны при поддержке разведки и материально-технического обеспечения со стороны США.

Но это привело к тому, что обсуждение гарантий безопасности слилось с переговорами о прекращении огня между Киевом и Москвой при посредничестве США.

"Поскольку теперь это одни и те же переговоры, Россия должна согласиться на эти гарантии безопасности, а именно на размещение войск на местах", - сказал источник.

Еще одни источник в европейском оборонном ведомстве назвал потенциальное развертывание "довольно гипотетическим" из-за давних возражений Путина против размещения войск НАТО в Украине.

Что говорит Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что союзники раздираемой войной страны должны "серьезно отнестись к Украине". Он сказал:

"Сейчас Западу, и Великобритания могла бы возглавить этот процесс, необходимо собраться с силами и предпринять ряд шагов для усиления давления на Путина, потому что в данный момент он не чувствует достаточного давления, чтобы положить конец конфликту. Переговоры носят совершенно абстрактный характер. Нет никаких доказательств того, что Россия хочет этого".

По его словам, Украине следует поставить американские ракеты Tomahawk и немецкие Taurus для поражения российских заводов по производству беспилотников. А Европа должна прекратить весь экспорт российской нефти и полностью конфисковать российские активы, замороженные на континенте, чтобы помочь Киеву.

"Пока Путин не поймет, что мы настроены серьезно, он не сядет за стол переговоров", - заключил он.

Миротворцы в Украине - детали

Великобритания и Франция обязались направить войска и оружие в Украину в рамках плана по прекращению войны России и предотвращению любых будущих вторжений.

По меньшей мере 26 стран из коалиции желающих, в которую входят ряд стран-членов ЕС, Турция, Норвегия и Исландия, заявили о готовности оказать помощь в этой миссии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение миротворческого контингента от союзников должно быть как можно ближе к линии боевых действий.

По его словам, Франция и Великобритания могут выделить по бригаде, то есть это до 5 тысяч человек. При этом добавил, что есть сигналы и от других государств, которые готовы усилить Украину своим контингентом.

