В России заявили, что Москва прилагает 'максимальные усилия' на мирных переговорах

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва якобы прилагает "максимальные усилия" в ходе переговоров по урегулированию войны в Украине. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Рябкова, Москва отстаивает базовые понимания, достигнутые лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 года. Он добавил, что в последние дни "контакты велись почти без перерыва".

"Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни велись практически без перерыва в различных форматах, была разработана схема урегулирования, полностью соответствующая основным договоренностям президентов России и США, достигнутым во время их встречи в Анкоридже", - сказал Рябков.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ выразил уверенность в том, что Москва налаживает отношения с Вашингтоном. Он напомнил, что предыдущий раунд переговоров между делегациями России и США состоялся в Вашингтоне.

Также Рябков отметил, что Москва пока не знает, собираются ли США запросить согласие на назначение нового посла в России. Он подчеркнул, что между странами не было даже предварительных обсуждений этого вопроса.

Переговоры в Абу-Даби - важные новости

Напомним, что в Абу-Даби 23-24 января прошли переговоры между делегациями Украины, России и США об урегулировании российско-украинской войны.

Вскоре после завершения второго дня переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны сосредоточились на обсуждении возможных параметров окончания войны. По его словам, разговоры были конструктивными.

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявил, что трехсторонние переговоры в ОАЭ были очень конструктивными. Он поделился, что переговоры продолжатся уже на следующей неделе. По его словам, встреча также состоится в Абу-Даби.

