Россия пытается заставить США оказать давление на Украину в мирных переговорах, - ISW

Об этом, в частности, свидетельствует последнее интервью Медведева.

Москва пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к уступкам Украины в обмен на нормализацию американо-российских отношений. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что об этом свидетельствуют, в частности, последние заявления председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В интервью он отметил, что действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений заканчивается 5 февраля. И Москва готова неофициально согласиться соблюдать условия нового СНВ еще на год после истечения срока его действия, но только если Соединенные Штаты сделают то же самое.

В то же время он заявил, что США не ответили на это предложение. По его словам, Москва и Вашингтон могут стабильно сотрудничать в сфере контроля над вооружениями только после нормализации двусторонних отношений.

Видео дня

Также в этом интервью Медведев завуалированно пригрозил, заявив, что США должны переключить внимание с мирных усилий на нормализацию двусторонних отношений между США и Россией. Он объяснил это тем, что в случае отсутствия сотрудничества между США и РФ в сфере контроля над вооружениями, другие государства могут начать стремиться получить ядерное оружие.

Аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, пытается убедить Соединенные Штаты пойти на уступки российским требованиям к Украине в обмен на улучшение двусторонних отношений между США и Россией. Кремль также может стремиться заставить Соединенные Штаты отказаться от мирного процесса в Украине без завершения мирного урегулирования в обмен на переговоры о стратегических вооружениях. Поскольку это позволит России беспрепятственно продолжать свою войну и без давления США в отношении значительных уступок.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести переговоры с РФ и США уже в это воскресенье, 1 февраля. По его словам, Киев готов прекратить эту войну.

В то же время он заявил, что Украина ни в коем случае не готова отдавать территории Донецкой и Луганской областей России. Поэтому, по его словам, стороны должны искать компромисс для этого решения.

Между тем Foreign Policy отмечает, что Украина могла бы использовать формат Косово, чтобы решить проблемный вопрос Донбасса с Россией. Речь идет о существенной автономии подконтрольной части Донецкой области, контроль за которой будет осуществляться силами ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: