'Горькая пилюля': в FP спрогнозировали, как Украина решит судьбу Донбасса

Это позволит Украине завершить войну, хотя убедить в этом Россию будет сложно, считает издание.

После почти года хаотичных попыток достичь мира в Украине, администрация Трампа остается глубоко вовлеченной в переговоры о прекращении войны. И самой болезненной темой до сих пор остаются территориальные уступки. Об этом пишет Foreign Policy.

Журналисты отмечают, что первоначальный мирный план, состоявший из 28 пунктов, был фактически ультиматумом о капитуляции для украинских сил и ставил РФ в идеальное положение для того, чтобы со временем возобновить свою кампанию в лучших условиях. Поскольку он требует вывода всех украинских сил из Донецкой и Луганской области. Тогда как новый план, состоящий из 20 пунктов и разработанный Украиной совместно с Европой и США, предусматривает прекращение боевых действий на текущих линиях фронта.

Найти решение между этими двумя планами предлагает американский аналитик по международным вопросам и бывший переговорщик на Балканах Эдвард П. Джозеф. Он предлагает использовать шаблон резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая была принята в июне 1999 года и подтверждала суверенитет и территориальную целостность Федеративной Республики Югославия (Сербия и Черногория), но призывала к "существенной автономии и значительному самоуправлению для Косово".

После голосования регион Косово покинули как сербские, так и албанские военные. После чего его передали под временное управление ООН с международными силами безопасности. Спустя 27 лет Косово по-прежнему остается под протекторатом ООН. А избранные чиновники управляют страной и самостоятельно обеспечивают правопорядок.

В случае войны между Украиной и РФ, аналитик предлагает ввести международные миротворческие силы под руководством ООН или Организации по безопасности на те территории Донецкой области, которые находятся под контролем Киева. Они должны заменить ВСУ в этом регионе. Тогда как войска РФ останутся на своих позициях. Издание пишет:

"Конечно, для Украины это будет горькой пилюлей. Киев потеряет даже символический суверенитет над Донбассом и прилегающими территориями. Но такой поворот позволит украинскому президенту остановить войну, которая имела такие жестокие, разрушительные последствия для его народа".

Издание отмечает, что это, в частности, позволит Украине получить те гарантии безопасности, о которых давно говорит Зеленский – наличие миротворцев на местах вдоль линии соприкосновения. Украина фактически получит буферную зону, которая будет состоять из международных сил между ней и Россией. Также это позволит украинцам, проживающим на западе Донбасса, остаться у себя дома.

В то же время, по мнению журналистов, Россию будет сложно убедить в такой идее. Хотя и она получит от этого ряд преимуществ. Во-первых, это окончание войны, которая истощает Москву. Кроме того, украинские войска и символы исчезнут из тех регионов, которые РФ хочет захватить.

"Это гораздо меньше, чем хочет Россия, которая стремится завладеть всей Украиной, но это способ для президента Владимира Путина сохранить лицо и убедить россиян, что огромные расходы страны того стоили... Любой здравомыслящий наблюдатель признает, что такое соглашение придает России легитимность, которая подрывает международное право и основные понятия справедливости. Но Украина, после своей мужественной борьбы против России Путина, имеет шанс выжить только в том случае, если США останутся на ее стороне, предоставляя ей разведданные и вооружение и применяя санкции", – добавляют журналисты.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США может состояться уже на этой неделе. А именно – 1 февраля, в воскресенье. Президент подчеркнул, что Украина всегда была и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – это Россия.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте отметил, что на переговорах между Украиной и РФ остается "очень деликатный" территориальный вопрос. По его словам, только Украина может принять решение о том, что она может принять в качестве компромисса.

