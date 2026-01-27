'С РФ по-другому разговаривать невозможно': дипломат объяснил, как Украине нужно вести переговоры

По его словам, нужно иметь "не бумажные аргументы и не слова, а ту самую палку, которой бьют по голове".

В переговорах между Украиной и Россией возможны договоренности и без кардинальных уступок со стороны одной из сторон. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Все очень просто. Если мы сейчас читаем, что наши "Фламинго" накрыли какой-то чрезвычайно важный военный объект и он прекратил свое существование, то вот таких ракет нам нужно еще полторы сотни объектов, которые также должны прекратить свое существование. Тогда у Путина просто не будет чем воевать. Вот это и есть тот аргумент, который срабатывает на сто процентов. С американцами или без американцев", - сказал он в интервью OBOZ.UA.

По его словам, нужно иметь "не бумажные аргументы и не слова, а ту самую палку, которой бьют по голове".

"И бьют сильно. Это будет аргументом для начала реальных переговоров. Все остальное это, как я это называю, танцы с бубнами. С Россией по-другому разговаривать невозможно. Она понимает только тогда, когда ей дают сильно по рукам. Этот момент должен наконец наступить. Если нам не дают "Таурусы" или "Томагавки", значит, у нас должны быть свои "Томагавки". Не менее действенные, чем американские, немецкие или любые другие. Это и будет реальный переход к практическим переговорам", - пояснил Огрызко.

Он утверждает, что уже во время таких переговоров нужно ставить совсем другие вопросы:

"О том, что Россия должна исключить из своей Конституции положение о захвате украинских земель. О том, что Россия должна передать международному трибуналу военных преступников, которые должны понести наказание. О том, что Россия должна возместить все то, что она наделала в Украине. Вот тогда это будут реальные переговоры. А сейчас мы говорим о прихотях Кремля и делаем вид, что достигаем каких-то результатов. Нет. Мы фактически уступаем давлению. И со стороны России, и со стороны Соединенных Штатов. А на фоне такой вроде бы нейтральной позиции Европы, которая хочет прекращения войны, но не путем принуждения агрессора и убийцы остановиться, а путем того, чтобы мы согласились на болезненные компромиссы".

Дипломат напомнил, что мы уже слышим, как некоторые западные лидеры говорят о необходимости для Украины пойти на болезненные компромиссы.

"Я очень хотел бы посмотреть на их общества, если бы им сказали: знаете, мы здесь отдадим 20 процентов своей территории России, потому что тогда будет мир. А иначе мира не будет. Поэтому, на мой взгляд, нам нужно переворачивать всю эту логику в другую сторону. И делать это жесткими, серьезными ударами по России. Другого варианта выхода на договоренности, которые бы нас устраивали, я, честно говоря, не вижу", - добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп активно вовлечен в мирный процесс между Украиной и Россией.

Она назвала переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби "историческими", подчеркнув, что они демонстрируют готовность Трампа работать над мирным урегулированием конфликта.

