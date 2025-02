Следующие выборы президента состоятся в ноябре 2028 года.

Американский миллиардер Илон Маск назвал вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса будущим лидером страны.

Соответствующий комментарий он оставил под сообщением пользователя X Питера Хейга, который критически высказался о диалоге Джей Ди Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме. Американский вице-президент выразил обеспокоенность относительно ограничений свободы слова в Великобритании, на что Стармер ответил: "У нас в Соединенном Королевстве уже очень давно есть свобода слова".

Хейг раскритиковал тех, кто "пытается превратить комментарии любимых политиков в сокрушительную победу в дебатах", отметив, что британский премьер не "уничтожил" Вэнса, а опроверг его обвинения. В ответ Маск написал:

Видео дня

"Лучший вице-президент и наш будущий президент".

Что известно о Джей Ди Вэнсе

50-м вице-президентом США назначили американского политика, предпринимателя, писателя и ветерана Корпуса морской пехоты США. Он получил широкую известность после публикации мемуаров "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", которые стали бестселлером и были экранизированы Netflix.

Вэнс известен своими национал-консервативными и правопопулистскими взглядами. Он выступает против абортов, однополых браков и усиления контроля за оборотом оружия. Также он открыто заявляет о влиянии католицизма на свои общественно-политические позиции.

Во время президентской кампании 2016 года он не поддерживал Трампа и называл его "неприемлемым" кандидатом, который "может стать еще худшим президентом, чем Хиллари Клинтон". К 2022 году Вэнс полностью изменил свое отношение к политику.

В этом месяце сообщалось, что новый американский президент не рассматривает Джей Ди Вэнса как своего преемника на этом посту.

Вас также могут заинтересовать новости: