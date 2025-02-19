По его словам, Зеленский получал "плохие советы" о том, как иметь дело с новой администрацией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента от "нападок" на президента Дональда Трампа, заявив, что "обливание грязью" его на публике приведет только к обратному эффекту. Он поговорил с изданием DailyMail.com.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в публичных СМИ, все, кто знает президента, скажут вам, что это ужасный способ иметь дело с этой администрацией", - сказал Вэнс.

По его словам, Зеленский получал "плохие советы" о том, как иметь дело с новой администрацией, и в течение последних трех лет ему говорили, что он не может сделать ничего плохого.

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"Мы, очевидно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, очевидно, считаем, что эта война должна быстро закончиться", - продолжил он, добавив:

"Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, я думаю, много знает о геополитике и имеет очень твердую точку зрения, и имеет твердую точку зрения уже очень долгое время".

Слова Зеленского о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп живет в созданном Россией "дезинформационном пространстве".

"К сожалению, президент Трамп - я испытываю к нему большое уважение как к лидеру страны, которую мы очень уважаем, американского народа, который всегда нас поддерживает - к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве", - сказал он.

Зеленский указал, что Америка имеет право обсуждать двусторонние вопросы, но предупредил, что США помогли Путину "вырваться из многолетней изоляции".

В свою очередь Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского составляет четыре процента, и сказал журналистам, что Украина "никогда не должна была начинать" войну. Позже он продолжил свои нападки и назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании воевать, "чтобы денежный поток продолжался".

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