Опросы показывают, что Вэнс является фаворитом на пост кандидата от республиканцев на пост президента в 2028 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает Джей Ди Вэнса в качестве своего преемника в Белом доме.

Как пишет The Times, Трамп, который не может баллотироваться на третий срок, сказал, что "слишком рано" рассматривать кандидатуру республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Он утверждает, что 40-летний Вэнс проделывает "фантастическую работу" на посту вице-президента, но добавил, что в партии "много очень способных людей".

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Отмечается, что Вэнс, который ранее выступал против 78-летнего Трампа и однажды сравнил его с Адольфом Гитлером, уже, как предполагают, будет баллотироваться на пост президента через четыре года.

Однако, когда его спросили, видит ли он Вэнса своим преемником, Трамп сказал:

"Нет, но он очень способный. Я думаю, у вас много очень способных людей. Пока что я думаю, что он проделывает фантастическую работу".

Предлогалось, что Вэнс может получить от Трампа поддержку на промежуточных выборах, запланированных на ноябрь 2026 года, но он не стал этого делать.

"Многие говорили, что это было величайшее открытие, почти три недели, в истории президентства", - сказал Трамп.

Интерестно, что Трамп размышлял об изменении конституции, чтобы остаться на третий срок, но опросы показывают, что Вэнс является фаворитом на пост кандидата от республиканцев на пост президента в 2028 году.

Поездка Вэнса в Европу

Вэнс в эти дни посетит саммит по искусственному интеллекту в Париже и, как ожидается, встретится с президентом Макроном, чтобы обсудить войну на Украине и на Ближнем Востоке, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он дал понять, что воспользуется поездкой как возможностью для откровенных дискуссий с мировыми лидерами по вопросам ИИ и геополитики.

"Я думаю, что некоторые лидеры, присутствующие на саммите ИИ, могли бы многое сделать, чтобы, честно говоря, положить конец российско-украинскому конфликту, помочь нам там дипломатически. Поэтому мы будем сосредоточены на этих встречах во Франции", - сказал Вэнс.

Вэнс, третий самый молодой вице-президент в истории США, также должен посетить конференцию по безопасности в Мюнхене во время своего визита в Европу.

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