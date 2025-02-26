Республиканцы считают, что власти Илона Маска должен быть предел.

Присутствие американского миллиардера и соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска начинает не нравиться республиканцам в Конгрессе, пишет Politico.

В частности спикер Палаты представителей США Майк Джонсон показал недовольство, когда Маск пытался вмешаться в его бюджетный план. Также сенатор от Северной Каролины Том Тиллис предложил лицам, которых назначил Трамп, противостоять "прихотям" миллиардера, а именно его недавнее требование о том, чтобы все федеральные работники объясняли свою занятость.

"Поскольку мы получаем больше подтвержденного Сенатом руководства в департаментах, я думаю, что они должны взять бразды правления в свои руки. Они ближе к этому, они более детализированы, они поймут и смогут реально реализовать тематически то, что они пытаются сделать с DOGE (Департамент эффективности правительства Маска - УНИАН), но чтобы избежать некоторых непредсказуемых результатов, им придется вернуться назад и изменить курс", - объяснил Тиллис в ответ на вопрос корреспондента Politico в Капитолии.

Видео дня

Кроме того, даже те республиканцы, которые поддерживают идею Маска по сокращению правительства, признают, что общественность негативно относится к такому масштабу увольнений, которые проводит DOGE.

В Politico отметили, что несмотря на то, что Трамп предоставил самому богатому человеку мира большие полномочия, республиканцы в Конгрессе дают знаки о том, что его власти должен быть предел. Особенно это проявляется тогда, когда Маск вмешивается в и без того сложную законодательную повестку дня лидеров Республиканской партии.

"Маск и раньше встревал в сложные законодательные баталии. В декабре, за несколько дней до крайнего срока закрытия правительства, он разжег гнев консерваторов в Интернете в отношении широкого двухпартийного законопроекта о расходах. Вместе с Трампом и Джей-Ди Вэнсом Маск заставил Джонсона отозвать законопроект и искать новое решение, что вызвало раздражение у высокопоставленных республиканцев из Капитолия, которые считали, что миллиардер поощряет Трампа требовать невозможного", - объяснили в материале.

В то же время миллиардер намекнул, что может снова вмешаться в переговоры о расходах до следующего крайнего срока финансирования правительства 14 марта. В частности в соцсети X он написал, что закрытие правительства "звучит прекрасно".

"Растущее противодействие, с которым Маск сталкивается на Капитолийском холме, происходит по мере того, как суды, секретари Кабинета министров и даже Белый дом пытаются ограничить его полномочия как главного "сокращателя" расходов правительства Трампа", - отмечают в Politico.

Также ухудшается общественное мнение относительно Маска. В частности опросы свидетельствуют о том, что граждане США негативно относятся к миллиардеру.

"Представители республиканцев подверглись преследованиям в своих округах из-за сокращения Маском и потенциального сокращения Республиканской партией программы Medicaid и других программ социальной защиты", - добавили в издании.

Илон Маск - последние новости

Как писал УНИАН, на фоне угроз Трампа аннексировать Канаду сотни тысяч канадцев призывают лишить Илона Маска гражданства. В частности, более 230 тысяч канадцев подписали соответствующую петицию и обвинили технологического миллиардера и союзника Трампа в том, что он присоединился к "иностранному правительству, которое пытается уничтожить суверенитет Канады".

Также стало известно, что Илон Маск призвал как можно скорее уничтожить Международную космическую станцию, чтобы США сосредоточились на подготовке к полету на Марс. По его словам, станцию можно свести с орбиты через два года.

Вас также могут заинтересовать новости: