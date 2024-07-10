Заместитель министра обороны Польши заявил, что Варшава готова к любому решению.

Польша сделает все возможное, чтобы решить миграционный кризис на гра нице с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик, когда Варшава взвешивала варианты, которые могут включать закрытие границы, пишет Reuters.

Отмечается, что граница стала горячей точкой, поскольку западные чиновники обвиняют правительство Беларуси в отправке мигрантов в Польшу, что является формой "гибридной войны".

"Мы готовы к любому решению в этой сфере, потому что мы не позволим миграционному кризису, вызванному Беларусью, продолжаться бесконечно долго", – заявил заместитель министра обороны.

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По его словам, усилия Польши по урегулированию кризиса частично заключаются в улучшении фортификационных сооружений и усилении охраны границы, но Варшава также посылает четкий политический сигнал о том, что нынешняя ситуация "не может продолжаться вечно".

Отвечая на вопрос, может ли Пекин помочь Польше положить конец кризису, Томчик сказал, что, по его мнению, Китай не хочет плохой ситуации на границе: "Китай является глобальным игроком. Китай имеет глобальные интересы в Европе. И они должны как-то достичь Европы", – подчеркнул польский чиновник.

Стоит отметить, что Польша полностью закрыла четыре из шести пограничных переходов с Беларусью из-за напряженности в отношениях с Минском.

10 июля белорусские СМИ сообщали, что Польша запретила въезд автомобилей с белорусской регистрацией без владельца. Запрет объяснили изменениями в регламент Евросовета по регулированию санкций против Беларуси.

Также СМИ сообщают, что Польша закрыла для въезда из Беларуси единственный доступный для автомобильных грузоперевозок пограничный пункт пропуска на польско-белорусской границе. Так. с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи".

Кризис на белорусско-польской границе

Ранее УНИАН писал, что на границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос.

Польша сделала шаг, который вызвал огромное беспокойство в Беларуси. Варшава намерена ввести тщательный контроль на крупнейшем железнодорожном пограничном переходе между Беларусью и Польшей.

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