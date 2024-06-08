Вследствие агрессивных действий мигрантов уже известно об одной жертве.

На границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза, пишет Reuters.

"В окружении густых лесов десяток людей ютились у ограждения с острыми концами вдоль белорусской границы, ожидая возможности перелезть через нее или отодвинуть планки, чтобы направиться на запад в Польшу. С другой стороны вооруженные польские пограничники и солдаты ходили и ездили туда-сюда, пристально следя за группой, которая состояла преимущественно из молодых людей с Ближнего Востока, некоторые из них были помечены порезами от острой проволоки", - отмечают журналисты.

В издании напомнили, что Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной". В то же время в Минске и Москве отрицают такие обвинения.

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Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше. В результате действий мигрантов 28 мая умер пограничник, который получил травмы во время столкновений с ними. Поэтому теперь правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.

"Эта граница, к сожалению, не является безопасной. Цель этой зоны - гарантировать, что никто не подвергнется такому нападению, которому подвергаются польские солдаты", - отметил заместитель министра обороны Павел Залевский в интервью агентству Reuters.

Журналисты отмечают, что согласно нынешним договоренностям, мигранты могут просить временную защиту в Польше. Одним из тех, кому удалось перелезть через забор, был Ноаман Аль-Хемьяри, 24-летний графический дизайнер из Йемена.

Он рассказал Reuters, что вместе с другими построил лестницу из дерева, лоскутков ткани и пластиковых пакетов, а ночью перелез через барьер. Сначала он подал заявление на польскую студенческую визу из Йемена, в которой ему отказали, потом поехал в РФ и Беларусь, а затем к границе, где провел 22 дня.

"Нас поймали белорусы. Они били нас... Потом сказали "идите". Они (контрабандисты) сказали, что это так легко... Они нам солгали. Если бы я знал, что это так, я бы не приехал", - отметил мужчина.

В то же время по словам руководителя местной группы поддержки мигрантов Агаты Ключевской, любое возвращение к более ограничительным мерам может привести к тому, что еще больше людей застрянут на белорусской зоне и заставит волонтеров тайно выходить на помощь прибывающим мигрантам.

"Правила зоны очень сильно повлияют на нас. Нам придется снова прятаться", - отметила она.

Ситуация на польско-белорусской границе - что известно

Как писал УНИАН, мигранты в конце мая ранили польских военных вблизи границы с Беларусью. Незадолго до этого события мигранты ударили пограничника разбитой бутылкой, в результате чего его госпитализировали. В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже отправился на место происшествия и рассказал о состоянии пограничников.

В то же время в Польше местные общины выступают против закрытия пограничной зоны с Беларусью, ведь это может иметь для них негативные последствия. По словам жителей, зона ограничений не должна охватывать населенные пункты и популярные туристические зоны.

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