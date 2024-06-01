По их словам, такие ограничения могут угрожать местному туризму.

Польское правительство на три месяца планирует ограничить доступ к приграничным с Беларусью территориям, однако такое решение вызвало недовольство местных общин, которые боятся негативных последствий для себя. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что такое решение должны принять 4 июня. Проект постановления касается 27 мест в Подляском воеводстве, в частности вблизи Гайнувки и Белостока.

В то же время местное самоуправление Гайнувского района уже обратилось с письмом к премьер-министру Польши Дональду Туску, в котором объясняется, что это будет серьезным ударом для местного туристического бизнеса вокруг Беловежской Пущи, и соответственно, для доходов в местные бюджеты.

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Местные настаивают на том, что зона ограничений не должна охватывать населенные пункты и популярные туристические места, несмотря на то, что есть районы, где пограничный "буфер" можно сделать даже больше. Кроме того, в администрации национального парка Беловежская Пуща тоже предложили пересмотреть границы зоны, доступ к которой будет запрещен.

Также возмущены и инициативы, которые переживают из-за возможных нарушений прав человека при задержании мигрантов на границе. По их мнению, теперь такие случаи трудно будет выявлять и фиксировать.

Ситуация на польско-белорусской границе - что известно

Ранее на границе с Беларусью мигранты ранили польских пограничников. Тогда же Дональд Туск заявил, что отправляется на место происшествия, а к границе направят подкрепление.

"Раненному солдату предоставляется надлежащий уход, как и его семье. Мы отправили дополнительные силы на границу. Завтра утром я буду там", - отметил тогда он.

По прибытии к границе премьер-министр Польши заявил, что необходимо направить все имеющиеся ресурсы для защиты границы с Беларусью. По его словам, планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", - подчеркнул Туск.

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