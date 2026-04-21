Венгрия и Словакия больше не блокируют решения ЕС по Украине, – глава МИД Чехии

Будапешт и Братислава не намерены препятствовать поддержке Украины со стороны Евросоюза.

Венгрия и Словакия поддерживают общеевропейскую позицию по помощи Украине, несмотря на предыдущие разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Dennik N.

По его словам, на данный момент Будапешт и Братислава не выступают против решений Евросоюза, направленных на поддержку Киева. Мацинка подчеркнул, что внутри ЕС сохраняется единство по ключевым вопросам, связанным с Украиной.

Министр отметил, что ранее Венгрия и Словакия занимали более жёсткую позицию и блокировали отдельные инициативы, в том числе финансовую помощь Украине. Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

Он также выразил уверенность, что ЕС сможет продолжить реализацию решений по поддержке Украины, включая финансовые инструменты и политическую поддержку.

Блокирование помощи Украине

Ранее правительство Венгрии заявило о готовности разблокировать кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро однако при условии доступа к замороженному финансированию Будапешта, пишет Bloomberg.

В свою очередь Словакия также заявила о готовности предоставления кредита в размере 90 млрд Украине, однако намерена блокировать 20-й пакет санкций против России.

Вас также могут заинтересовать новости: