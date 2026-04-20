Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины: Bloomberg назвало конкретные сроки

Для Киева, чьи ресурсы исчерпаются к июню, эта неделя станет решающей в вопросе выживания без американской помощи.

Уходящее правительство Венгрии дало понять, что готово разблокировать кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро уже на этой неделе – как раз в тот момент, когда новое руководство в Будапеште начало интенсивные переговоры с Брюсселем о доступе к собственному замороженному финансированию.

Венгрия получила информацию от Украины "через посредничество Брюсселя" о том, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться уже скоро, заявил уходящий премьер-министр Виктор Орбан. Орбан обусловил помощь Украине возобновлением поставок по трубопроводу, который был поврежден в результате российской атаки в конце января, пишет Bloomberg.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что исполнительный орган ЕС "поддерживал контакт с заинтересованными сторонами для содействия возобновлению поставок нефти через трубопровод "Дружба"", добавив, что все страны ЕС должны выполнять свои обязательства в отношении кредита на 90 миллиардов евро, согласованного на саммите лидеров в декабре.

Эти средства имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу спустя более четырех лет после полномасштабного вторжения России и в условиях, когда США фактически прекратили свою помощь после возвращения Дональда Трампа на пост президента в 2025 году, пишут журналисты. Также сообщается, что у Киева достаточно денег для покрытия своих нужд только до июня.

Венгрия может разблокировать помощь Украине уже в среду, 22 апреля, на встрече послов ЕС, если к тому времени возобновятся поставки нефти, подчеркнул Янош Бока, министр Орбана по делам ЕС, в отдельном сообщении. "Позиция Венгрии не изменилась, – заявил Орбан. – Если есть нефть, будут и деньги".

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" одержала убедительную победу на выборах неделю назад, положив конец 16-летнему правлению Орбана, также заявил, что прокачка по "Дружбе" может возобновиться на этой неделе, основываясь на информации, полученной им от председателя и главного исполнительного директора венгерской нефтяной компании Mol Nyrt Жолта Хернади.

Хернади же должен прибыть в Москву на этой неделе для обсуждения поставок российской нефти, как только трубопровод снова будет введен в эксплуатацию, сообщил Мадьяр после их встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что поставки по "Дружбе" могут возобновиться до конца апреля.

Снятие Венгрией блокировки кредита ЕС для Украины во многом способствовало бы восстановлению доброй воли между Будапештом и Брюсселем спустя годы после того, как ЕС приостановил финансирование Венгрии на сумму более 20 миллиардов долларов из-за опасений по поводу коррупции и верховенства закона при Орбане.

100-процентная обработка бюллетеней еще не означает окончательного результата. Данные из отдельных округов могут быть оспорены, и окончательный результат может появиться только в первых числах мая, когда истекают сроки подачи апелляций.

Кроме того, мы также рассказывали, что после поражения Орбана в Венгрии заговорили о переходе на евро. По словам ответственного за вопросы финансов в политической силе Андраша Кармана, "Тиса" после прихода к власти оценит финансовое состояние страны и проведет консультации.

