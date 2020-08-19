New York Times: Чтобы жить в мире с коронавирусом, придется учиться рисковать

Каждому нужно выработать толерантность к рискам, но это не значит, что стоит забыть о всех мерах безопасности.

На фоне того, как различные части США начинают осторожно выходить из карантина, у людей появляются вопросы. Безопасно ли ездить на трамваях? А летать на самолетах? Безопасно ли ходить в парикмахерскую? А как насчет ресторана?

В уравнении достаточно много известных параметров: ваше состояние здоровья, количество случаев в месте, где вы живете, принятые меры безопасности в месте, куда вы бы хотели пойти. Но окончательный ответ на все вопросы может зависеть от вашей личной толерантности к контактам с инфекционной болезнью. Об этом на страницах New York Times пишет бывший врач реанимации и журналист Элизабет Розенталь.

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"Я слышала, как многие говорили: "Я не вернусь к привычной жизни, пока не появится вакцина". Будто вакцина моментально нейтрализует все риски. Этого не будет. Даже если одна из нынешних вакцин-кандидатов сработает, понадобится довольно много времени, чтобы она стала распространенной. А чтобы Управление по продовольствию и лекарствам одобрило ее, она должна защищать от инфекции хотя бы половину населения ", - поясняет автор.

Поэтому в ближайшем будущем нам придется жить в мире с коронавирусом. И если люди хотят выйти из своих "бункеров", придется наращивать толерантность к рискам.

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"Как врач я работала в реанимации в Нью-Йорке, а также в прибрежной клинике в Кении. А потом стала журналистом, который пишет о болезнях. Мне приходилось оценивать свою толерантность к рискам заразиться в разных ситуациях. Однажды, собирая образец крови у больного СПИДом, я не могла нащупать вену через перчатку. Поэтому пришлось ее снять. Леча пациента от резистентного к лекарствам туберкулеза, я затянула хирургическую маску туже, открыла окна и, как это ни смешно, старалась меньше дышать", - вспоминает Розенталь.

Она также вспоминает, как вела репортаж из животного рынка, где началась вспышка SARS.

"Я сказала себе, что со мной все будет хорошо, поскольку я на улице. Но я держалась подальше от животных, которых забивали, не касалась поверхности и сняла обувь, прежде чем зайти в гостиничную комнату", - говорится в статье.

Она отмечает, что толерантность к рискам не означает игнорирование всех данных и рекомендаций по профилактике инфекций. Так же это не значит, что сейчас во время пандемии коронавируса нужно открыть все школы, бизнес, рестораны и восстановить спортивные соревнования. На самом деле все наоборот. Принять риск означает отбросить всякую осторожность. Это значит принять все меры безопасности и решить, что можно жить с тем сокращенным риском, который остался.

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Поэтому на фоне того, как штаты и города пытаются разработать разумные политики выхода из карантина, все должны научиться оценивать собственную толерантность к рискам и осторожно расширять свои личные границы. Некоторым, конечно, не придется даже долго думать над этим. Толерантность к рискам касается долга и сознания, но очень часто она о том, насколько вам нужны деньги.

"У врачей, медсестер и других работников сферы здравоохранения нет выбора, кроме как нырнуть с головой в пандемию. Многие из них, несмотря на все утверждения, не пошли в врачи, "зная все риски". Они пришли в профессию, зная, что риск подхватить инфекцию можно контролировать с помощью мер безопасности. Именно поэтому они злые и чувствуют себя преданными, когда их отправляют бороться с новым коронавирусом без адекватного обеспечения средствами защиты и подготовки. И некоторые из них трагически погибли в результате", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Guardian: Второй волны коронавируса не существует, но почему в ней говорят? Автор пишет, что знакомые врачи с передовой пандемии COVID-19 признавались, что чувствуют себя в большей безопасности именно в больнице. Ведь там все санитарные процедуры тщательно выполняются, а маски носят все (никто так не злится так, как хирург, который увидел, как студент-медик касается стерильной поверхности нестерильными руками). Зато на тротуаре коронавирус ничто не сдерживает, если люди не носят маски.

Именно поэтому, по мнению автора, маски должны стать обязательными. Потому что речь идет не о личной толерантности к рискам, а о сохранении безопасности всех. То же самое касается социального дистанцирования за порогом дома.

COVID-19 - очень серьезное заболевание. Но оно не "черная смерть", которая убила половину населения Европы в 14-м веке. Вакцина, если и когда она появится, очень поможет. Но к тому времени у нас есть наука. Все знают, что вызывает COVID-19. Человечество каждый день учится выявлять вирус, предотвращать заражения и лечить больных. Поэтому вместо того, чтобы мерить температуру дважды в день и проверять свой пульс, лучше выделить время, чтобы оценить свою толерантность к рискам.

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Перевод: Лесь Дымань