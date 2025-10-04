Эти данные Россия использует и для ударов по объектам, которые могут принадлежать иностранным инвесторам.

Китай предоставляет России спутниковые данные, которые страна-агрессор в дальнейшем использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом сообщил сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров в комментарии Укринформу.

Ви отметил, что зафиксированы факты тесного взаимодействия России и Китая в "проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения".

При этом, отметил он, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам.

В то же время представитель разведки не обнародовал конкретных деталей об объектах на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки.

Российские удары по Украине

Как отмечают в ISW, россияне накапливают баллистические и крылатые ракеты, чтобы осуществить несколько крупномасштабных ударов с использованием беспилотников и ракет в определенные дни с целью подавить украинские системы ПВО.

При этом РФ целенаправленно наносит удары по городам и объектам энергетической инфраструктуры, которые не находятся под активной защитой украинских систем "Патриот", чтобы увеличить вероятность успешного поражения намеченной цели.

