Хегсет сделал жесткое заявление о том, что Россия помогает Ирану разведданными

Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает.

Президент США Дональд Трамп знает о контактах между Россией и Ираном и предоставлении россиянами разведданных для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News. "Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. Все, чего не должно происходить... встречает решительное противодействие. Мы отслеживаем все и учитываем это в планах боевых действий", - заверил он.

Хегсет добавил, что США не обеспокоены этой ситуацией:

"Мы не беспокоимся об этом. Единственные, кому сейчас нужно волноваться - это иранцы, которые думают, что они выживут".

Глава Пентагона заверил, что у Трампа "уникальные отношения" со многими мировыми лидерами, что позволяет ему достигать результатов, недоступных для других. В связи с этим Хегсет отметил, что нужные месседжи могут быть доставлены россиянам как напрямую, так и через посредников.

Данные об Иране и России

Ранее несколько западных СМИ сообщили, что Россия предоставляет Ирану разведданные о передвижениях американских сил и позициях союзников на Ближнем Востоке.

После этого в Белом доме прокомментировали сообщение о том, что Россия помогает Ирану бить по военным США, передавая ему разведданные.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что эту тему должен комментировать сам Трамп.

