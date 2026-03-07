У Трампа прокомментировали помощь Ирану от России для ударов по военным США

Левитт объяснила, что означают слова Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана.

В Белом доме прокомментировали сообщения о том, что Россия помогает Ирану бить по военным США, передавая ему разведданые. Об этом пишет Clash Report.

Отвечая на вопрос журналиста, обсуждал ли президент Трамп этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что подобные темы должен комментировать сам глава государства.

"Послушайте, это лучше спросить у самого президента. Но что я могу сказать: мы не комментируем разведывательные сообщения, которые были слиты в прессу. Случилось это или нет - откровенно говоря, это не имеет большого значения, потому что президент Трамп и вооруженные силы США сейчас буквально разгромляют режим иранских террористов-изгоев", - сказала она.

Также Левитт объяснила, что означают слова Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана.

По ее словам, "безусловная капитуляция" Тегерана означает, что президент США сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза.

Позже сам Трамп не стал комментировать информацию, что россияне могут помогать Ирану наводить цели и атаковать американцев:

"Это легкая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся… Какой же это глупый вопрос - задавать такой именно сейчас. Мы говорим о совсем другом".

Помощь Ирану от РФ

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

По словам чиновников США, с начала войны Москва передает Тегерану сведения о расположении военных объектов США, включая корабли и самолеты. Один из источников охарактеризовал эту помощь как масштабную.

