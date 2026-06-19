Италия отказалась помогать Украине по программе PURL и скрывает причину, – СМИ

Итальянское правительство ссылается на то, что война вот-вот закончится, поэтому помощь якобы уже и не нужна.

На фоне выделения новых пакетов европейской помощи Украине через механизм PURL (приоритетные закупки оружия в США на европейские деньги) Италия продолжает отказываться от участия в этом формате поддержки украинской обороны. Об этом пишет Defense Express.

Как отмечает издание, ещё в декабре прошлого года итальянское правительство отказалось присоединиться к программе PURL, сославшись на то, что, мол, в любом случае вскоре будет достигнуто перемирие. Тогда как раз активно велись трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, инициированные командой Дональда Трампа. Но прошло полгода, мира на горизонте не видно, а итальянское правительство так и не пересмотрело свою позицию в отношении механизма PURL.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозето во время выступления в парламенте подтвердил нежелание Рима присоединяться к программе, сославшись на давно принятое решение. И показательно, что это заявление прозвучало на фоне встречи в формате "Рамштайн", где другие партнеры Украины объявили о взносах в механизм PURL на сумму почти 1 млрд долларов. Присоединилась даже Австралия, которая выразила готовность внести 100 млн долларов.

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Как отмечает Defense Express, позиция итальянского правительства остается непонятной, несмотря на публичные оправдания. Аналитики, в частности, напоминают, что Италия серьезно поссорилась с США из-за войны в Иране. А механизм PURL – это закупки в первую очередь именно американского оружия.

Кроме того, итальянское правительство упорно избегает увеличения расходов даже на собственную оборону, несмотря на предыдущие договоренности на уровне НАТО и ЕС.

Западная помощь Украине

Как писал УНИАН, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на этой неделе были объявлены новые пакеты помощи на сумму около 4 млрд долларов, среди которых 1 млрд в рамках программы PURL, поддержка артиллерии дальнего действия и украинских дронов. Нидерланды заявили о передаче около 700 крылатых ракет, а Германия предоставила систему Iris-T, управляемые ракеты и выделила дополнительные 200 млн долларов на ракеты PAC-3 для Patriot.

Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал ключевыми приоритетами антибаллистическую программу, противовоздушную оборону, артиллерию дальнего действия и дроны украинского производства.

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