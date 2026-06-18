Миллиарды долларов и 700 крылатых ракет: на 'Рамштайне' объявили о новой помощи, - Федоров

Сегодня было объявлено об одном из крупнейших пакетов в рамках инициативы PURL ("Список приоритетных требований Украины").

В ходе нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО был объявлен ряд пакетов поддержки на общую сумму около 4 млрд долларов. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил на брифинге.

Один миллиард помощи через PURL

Глава оборонного ведомства отметил, что сегодняшнее заседание прошло под лозунгом "Окно возможностей", поскольку Украине удалось "достичь результата по многим направлениям войны". В частности, по его словам, многие партнеры подтверждали, что видят это "окно возможностей" и готовы увеличивать помощь Украине.

"Сегодня был анонсирован, пожалуй, один из крупнейших пакетов помощи для PURL. Это 1 миллиард долларов. Также сегодня был объявлен пакет помощи на артиллерию дальнего радиуса действия, то есть на дальнюю артиллерию 30+ километров", – сказал Федоров.

Видео дня

Также министр сообщил, что сегодня прозвучали заявления о поддержке украинских дронов и ракет.

"Только Нидерланды сегодня объявили о помощи в виде крылатых ракет – около 700 крылатых ракет", – сказал Федоров.

Общий объем военной помощи уже достигает 4 млрд долларов

При этом он добавил, что общие цифры новой помощи еще подсчитываются до окончательной суммы.

"Мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов. Это может быть больше. Потому что некоторые страны запустили программы, о которых объявляли ранее. Мы не учитываем все эти объявления, сделанные до этого", – сказал Федоров.

Три ключевых приоритета

Как сообщил Федоров, сегодняшний "Рамштайн" по сравнению с предыдущими отличается тем, что "появились качество и фокус".

"У нас есть три ключевых приоритета. Это – антибаллистическая программа, программа противовоздушной обороны. Это – артиллерия дальнего действия. И это наши дроны. Дроны украинского производства, которые сегодня помогают нам останавливать врага, проводить операции Middle strike, наносить удары по территории врага", – добавил Федоров.

Помощь от Германии

В свою очередь, как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, Украина получила еще одну систему Iris-T, а совсем недавно произошло ускорение поставок управляемых ракет Iris-T SLS и SLM. Еще из немецких запасов будет поставлено "трехзначное количество ракет" класса "воздух-воздух".

"И мы согласились выделить 200 миллионов долларов на закупку дополнительных управляемых ракет PAC-3 (для систем "Пэтриот") в рамках программы JUMPSTART. Это означает, что мы будем софинансировать первый транш поставки. Мы хотим взять на себя инициативу и привлечь других сторонников", – сообщил Писториус.

Также Германия продолжает поддерживать программу PURL.

"Мы выделим на это ещё 200 миллионов долларов. И мы продолжаем наши регулярные поставки беспилотников и дальнобойных боеприпасов", – сообщил Писториус.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Пит Хегсет убежден, что инициатива PURL, благодаря которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины, приносит пользу украинской обороне.

В мае 2026 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что наибольшие средства на закупку американского вооружения для Украины выделяют лишь 6–7 стран Европы, поэтому эту финансовую нагрузку необходимо распределить более равномерно.

Вас также могут заинтересовать новости: