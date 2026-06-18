Великобритания до конца года поможет Украине получить 150 тысяч дронов и сотни ракет

В то же время срочные потребности Украины требуют от членов коалиции формата "Рамштайн" выделения дополнительных нескольких миллиардов долларов.

Великобритания объявила о выделении пакета помощи для Украины на сумму 752 миллиона фунтов. В частности, это должно помочь Украине получить 150 тысяч дронов и 350 ракет и радаров для систем ПВО.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Великобритании Дэн Джарвис сообщил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО.

"Наша задача - поддерживать Украину достаточно сильной, чтобы она могла защищаться от непрекращающегося давления Путина", - подчеркнул Джарвис.

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В частности, он пояснил, что Украина должна быть достаточно сильной, чтобы противостоять российской военной машине на передовой и обеспечить справедливый и прочный мир.

По его словам, его украинский коллега Михаил Федоров на протяжении года четко говорил, что для этого нужно Украине. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, о боеприпасах калибром 155 мм с увеличенной дальностью и украинских дронах.

Как подчеркнул Джарвис, сейчас задача стран-участниц формата "Рамштайн" заключается в том, чтобы обеспечить быстрое получение украинцами этих видов вооружения.

Для удовлетворения военных потребностей Украины необходимо выделить значительные средства

"Поэтому сегодня мы просим миллиард на два пакета PURL, еще один миллиард на 200 тысяч снарядов калибра 155 мм с увеличенной дальностью, 650 миллионов на финансирование 100 критически важных ракет Patriot в рамках программы JUMPSTART и еще один миллиард на [производство] 1 миллиона украинских беспилотников", - подчеркнул Джарвис.

Новая помощь от Великобритании

При этом британский министр объявил, что Великобритания поможет Украине с финансированием производства 150 тысяч дронов. Также Великобритания поможет Украине получить более 350 ракет и радаров для ПВО. Он добавил:

"Всё это будет поставлено до конца года в рамках пакета стоимостью 752 миллиона фунтов, финансируемого за счёт продажи арестованных российских активов через кредитную программу ERA".

Помощь Украине от Великобритании

Как сообщал УНИАН, в феврале Великобритания объявила о выделении полумиллиарда фунтов (более 680 млн долларов - УНИАН) на обеспечение крайне срочных потребностей Украины в укреплении сил противовоздушной обороны.

Великобритания пообещала ежегодно выделять на оборону Украины от 3 млрд фунтов до 2031 года.

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