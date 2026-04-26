Пентагон не раскрывает масштабы пропущенных ударов по базам в Персидском заливе, – СМИ

Повреждения гораздо серьезнее, чем сообщается публично.

Авиаудар по американской базе Camp Buehring в Кувейте со стороны иранского истребителя F-5 стал первым подобным случаем за много лет, пишет "Милитарный".

По информации издания NBC, объект был защищен средствами противовоздушной обороны, но иранский пилот преодолел оборону ПВО.

Издание привело оценку консервативного аналитического центра American Enterprise Institute о том, что и другие американские военные базы и военное оборудование в регионе Персидского залива понесли масштабные повреждения в результате иранских ударов. При этом повреждения значительно серьезнее, чем это признает Пентагон. Восстановление обойдется в миллиарды долларов.

Согласно оценке AEI, Иран поразил более 100 целей на 11 базах в семи странах Персидского залива. Эти атаки пришлись на американские базы и базы стран пребывания в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Иордании, Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии. Удары повредили склады, командные штабы, авиационные ангары, инфраструктуру спутниковой связи, взлетно-посадочные полосы, высокотехнологичные радиолокационные системы и десятки самолетов. По оценке аналитиков, ремонт только инфраструктуры обойдется более чем в 5 млрд долларов.

Источники издания сообщили, что серьезных повреждений подверглось здание штаба ВМС США в Бахрейне. Кроме того, во время войны погибли 13 американских военнослужащих, еще до 400 получили ранения, хотя более 90% из них уже вернулись к службе.

Пентагон публично не раскрыл масштабы повреждений американских военных баз. По словам американских чиновников, военные также не предоставили таких деталей членам Конгресса.

Удары по базам США

Как писал УНИАН, Ирантайно приобрел китайский разведывательный спутник, который предоставил Исламской республике мощную новую возможность для атаки на военные базы США по всему Ближнему Востоку. Данные мониторинга свидетельствуют, что иранские военные командиры поручили спутнику наблюдать за ключевыми военными объектами США.

Стоимость войны в Иране

Напомним, что финансовые последствия войны США с Ираном будут ощущаться еще в течение многих лет после завершения активных боевых действий. По мнению офицера резерва ВМС США Хайдера Али Хуссейна Маллика, США продолжат вкладывать значительные ресурсы в военную инфраструктуру на Ближнем Востоке. Речь идет об укреплении баз и укрытий для самолетов, возведении взрывозащитных стен вокруг узлов снабжения топливом и связи, замене уничтоженного спутникового оборудования, усилении систем защиты от беспилотников, долгосрочном наблюдении за военными программами Ирана и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: