Украинка с огромными скулами показала, как уже месяц от них избавляется: сеть поражена

Известная украинская блогерша Анастасия Покрещук, обладательница самых больших скул, которая решила от них избавиться, после месяца соответствующих косметологических процедур показала результат на видео и нарвалась на жесткую критику пользователей.
Ролик инфлюенсер опубликовала в своем Instagram, и многие подписчики решили, что процедуры не дают никакого эффекта.
"Максимально комплексный подход", - подписала Покрещук видео.
В комментариях же пользователи ее засыпали критикой и сомнениями, заявляя, что результат выглядит неубедительно и не соответствует ожиданиям:
"Сколько ходит, ходит, а изменений нет", "Сколько процедур, а толку нет. Бедная кожа. Когда это все скачают, будут как у мастифа складки", "Эффекта нет". "Изменений нет. Я не понимаю, что там уходит. И, видимо, не одна я это вижу", "Бесконечные видосики в ленте как бабе-яге морду полируют. Результатов - ноль. Вернее, морда еще стала больше. Видимо, еще не все деньги выкачали", "Это что в голове должно произойти, чтобы взять и так изуродовать себя?", "Ты с лаборатории выходишь? Ощущение, что тебя ученые выпускают в магазин и обратно", "Зря время тратишь, ни**я не уходит, не рассасывается абсолютно", "Да, бабок он с нее нормально срубят! Но ничего уже не исправить!".
Напомним, как писал УНИАН, Покрещук объявила, что намерена избавиться от огромных скул в начале мая текущего года. Позже она заявила, что только растворение филлеров займет 1,5-2 месяца.