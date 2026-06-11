Украинка с огромными скулами показала, как уже месяц от них избавляется: сеть поражена

Пользователи решили, что процедуры не дают никакого эффекта.

Известная украинская блогерша Анастасия Покрещук, обладательница самых больших скул, которая решила от них избавиться, после месяца соответствующих косметологических процедур показала результат на видео и нарвалась на жесткую критику пользователей.

Ролик инфлюенсер опубликовала в своем Instagram, и многие подписчики решили, что процедуры не дают никакого эффекта.

"Максимально комплексный подход", - подписала Покрещук видео.

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В комментариях же пользователи ее засыпали критикой и сомнениями, заявляя, что результат выглядит неубедительно и не соответствует ожиданиям:

"Сколько ходит, ходит, а изменений нет", "Сколько процедур, а толку нет. Бедная кожа. Когда это все скачают, будут как у мастифа складки", "Эффекта нет". "Изменений нет. Я не понимаю, что там уходит. И, видимо, не одна я это вижу", "Бесконечные видосики в ленте как бабе-яге морду полируют. Результатов - ноль. Вернее, морда еще стала больше. Видимо, еще не все деньги выкачали", "Это что в голове должно произойти, чтобы взять и так изуродовать себя?", "Ты с лаборатории выходишь? Ощущение, что тебя ученые выпускают в магазин и обратно", "Зря время тратишь, ни**я не уходит, не рассасывается абсолютно", "Да, бабок он с нее нормально срубят! Но ничего уже не исправить!".

Напомним, как писал УНИАН, Покрещук объявила, что намерена избавиться от огромных скул в начале мая текущего года. Позже она заявила, что только растворение филлеров займет 1,5-2 месяца.

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