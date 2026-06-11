Повышение грузовых тарифов Укрзализныци может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест и экспорт Украины, – Reuters

Украинская экономика может столкнуться с дополнительными рисками в случае существенного повышения грузовых тарифов Укрзализныци – это грозит экономике многочисленными потерями и ставит под угрозу 300 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, руководство Укрзализныци рассматривает возможность повышения грузовых тарифов как минимум на 45%. В компании объясняют необходимость такого шага потребностью сократить убытки и провести реструктуризацию значительной долговой нагрузки.

Но дополнительный рост транспортных расходов может стать критическим для промышленных предприятий, которые уже работают в условиях войны, указывает издание.

Видео дня

"В таких условиях любое дальнейшее повышение стоимости перевозок может стать решающим фактором, который переведет часть предприятий из режима частичной работы в режим полной остановки", – отметил в комментарии Reuters президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, отрасль уже потеряла часть производственных мощностей из-за войны, а многие предприятия работают с существенно неполной загрузкой. Только в прошлом году убытки украинской металлургии достигли 28 млрд грн.

В то же время Reuters напоминает, что объемы железнодорожных грузоперевозок в Украине продолжают сокращаться: Если в 2021 году "Укрзализныця" перевозила около 314 млн тонн грузов, то в 2026 году этот показатель ожидается на уровне около 160 млн тонн.

Часть этого сокращения связана с оккупацией территорий и потерей промышленных активов, однако дополнительное влияние оказывают снижение экономической активности, сокращение производства и падение экспортных поставок, подчеркивает агентство. И уточняет: повышение тарифов может ослабить конкурентоспособность украинских экспортеров в период, когда страна нуждается в сохранении производства, валютной выручки и рабочих мест.

Также заслуживает внимания проблема перекрестного субсидирования, когда доходы от грузовых перевозок фактически используются для покрытия убытков пассажирского сегмента. По мнению представителей отрасли, вопрос финансовой устойчивости "Укрзализныци" требует комплексного решения через структурные реформы и поиск дополнительных источников финансирования, а не только через пересмотр тарифов.

Ранее в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" спрогнозировали, что в случае повышения тарифов на грузовые перевозки на 45% Украина потеряет почти 100 млрд грн ВВП, более $2,4 млрд валютной выручки, более 36 млрд грн налогов и 76 тысяч рабочих мест.

Вас также могут заинтересовать новости: