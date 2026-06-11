Теряет ли военный право на 100 тысяч гривень после СЗЧ: решение Верховного Суда

Для прекращения денежного довольствия, премий и дополнительного вознаграждения достаточно подтвержденного факта самовольного оставления службы, даже без судебного приговора.

Верховный Суд подтвердил, что военнослужащий может лишиться права на денежное обеспечение, премии и дополнительное вознаграждение, в частности выплату в размере 100 тысяч гривень, если факт самовольного оставления части или места службы (СЗЧ) установлен служебным расследованием.

Соответствующее решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, рассмотрев дело военнослужащего, который обжаловал прекращение выплат после признания его самовольно покинувшим место службы, пишет Судебно-юридическая газета.

Истец утверждал, что не самовольно покидал службу, а находился в районе дислокации части и впоследствии проходил стационарное лечение.

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Также он настаивал, что без открытого уголовного производства и обвинительного приговора суда командование не имело права прекращать выплату денежного довольствия, премии и дополнительного вознаграждения.

Что установили суды

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в марте 2023 года командование зафиксировало отсутствие военнослужащего в районе выполнения задач.

После проведения служебного расследования командир части пришел к выводу о самовольном оставлении места службы и издал приказ о прекращении выплат со дня отсутствия военнослужащего.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию воинской части.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций и отметил, что действующий порядок выплаты денежного обеспечения прямо предусматривает последствия в случае самовольного оставления службы.

В частности:

денежное довольствие приостанавливается со дня самовольного оставления места службы;

возобновляется после возвращения военнослужащего;

ежемесячная премия не выплачивается за месяц нарушения;

дополнительное вознаграждение, включая выплату в размере 100 тысяч гривень, не начисляется за период самовольного отсутствия.

Суд отдельно подчеркнул, что для прекращения таких выплат не требуются ни обвинительный приговор, ни внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По мнению судей, факт самовольного оставления места службы, подтвержденный служебным расследованием, является достаточным юридическим основанием для применения ограничений в отношении денежного обеспечения.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу военнослужащего без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций – без изменений. Постановление вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.

СЗЧ в Украине – другие новости

Как сообщал УНИАН, на Волыни суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место службы после участия в боевых действиях и полученных ранений.

Суд отметил, что самовольное оставление службы негативно влияет на военную дисциплину и подрывает авторитет Вооруженных сил Украины. Учитывая это, военнослужащему назначили наказание – пять лет лишения свободы.

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