Теряет ли военный право на 100 тысяч гривень после СЗЧ: решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что военнослужащий может лишиться права на денежное обеспечение, премии и дополнительное вознаграждение, в частности выплату в размере 100 тысяч гривень, если факт самовольного оставления части или места службы (СЗЧ) установлен служебным расследованием.
Соответствующее решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, рассмотрев дело военнослужащего, который обжаловал прекращение выплат после признания его самовольно покинувшим место службы, пишет Судебно-юридическая газета.
Истец утверждал, что не самовольно покидал службу, а находился в районе дислокации части и впоследствии проходил стационарное лечение.
Также он настаивал, что без открытого уголовного производства и обвинительного приговора суда командование не имело права прекращать выплату денежного довольствия, премии и дополнительного вознаграждения.
Что установили суды
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в марте 2023 года командование зафиксировало отсутствие военнослужащего в районе выполнения задач.
После проведения служебного расследования командир части пришел к выводу о самовольном оставлении места службы и издал приказ о прекращении выплат со дня отсутствия военнослужащего.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию воинской части.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций и отметил, что действующий порядок выплаты денежного обеспечения прямо предусматривает последствия в случае самовольного оставления службы.
В частности:
- денежное довольствие приостанавливается со дня самовольного оставления места службы;
- возобновляется после возвращения военнослужащего;
- ежемесячная премия не выплачивается за месяц нарушения;
- дополнительное вознаграждение, включая выплату в размере 100 тысяч гривень, не начисляется за период самовольного отсутствия.
Суд отдельно подчеркнул, что для прекращения таких выплат не требуются ни обвинительный приговор, ни внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований.
По мнению судей, факт самовольного оставления места службы, подтвержденный служебным расследованием, является достаточным юридическим основанием для применения ограничений в отношении денежного обеспечения.
В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу военнослужащего без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций – без изменений. Постановление вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.
СЗЧ в Украине – другие новости
Как сообщал УНИАН, на Волыни суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место службы после участия в боевых действиях и полученных ранений.
Суд отметил, что самовольное оставление службы негативно влияет на военную дисциплину и подрывает авторитет Вооруженных сил Украины. Учитывая это, военнослужащему назначили наказание – пять лет лишения свободы.