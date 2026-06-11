Эксперт оценил, способна ли Украина запускать по 600 дронов и ракет ежедневно

Украина уже не раз удивляла партнеров, отметил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует ежедневно запускать до 600 БПЛА и ракет по РФ, однако в ближайшей перспективе это вряд ли можно реализовать. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер запаса Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Это для любой страны в мире очень амбициозный план. Это неплохая цель. Это прозвучало как некий полуполитический лозунг. Потому что для всей Восточной Европы Украина сейчас позиционирует себя… как новый зонтик безопасности. Очень важно, что Украина встраивает себя в будущую конструкцию Европейского Союза как такой зонтик безопасности", – сказал Крамаров.

Он отметил, что план по такому наращиванию количества дальнобойных дронов и ракет является амбициозным. В то же время заметил, что Украина уже не раз удивляла партнеров.

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"То, чего мы достигли на данный момент – это на нереалистичном уровне, это уже фантастика. То есть наши достижения велики, и это очень хорошо, что у нас есть довольно амбициозные планы", – добавил Крамаров.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по заводу в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Как сообщил президент Владимир Зеленский, удар был нанесен ракетами "Фламинго".

Издание The Economist отметило, чтоУкраина наносит все более болезненные удары по российской инфраструктуре. По мнению журналистов, таким образом Украина приближает войну к рядовым россиянам, которые находятся далеко от линии фронта. Эти атаки также свидетельствуют о том, что РФ не является непобедимой.

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