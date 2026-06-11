Одна привычка в еде незаметно истощает ваш мозг каждый день, даже если вы спите 8 часов

Ученые выяснили, что кофе нарушает качество сна даже у тех, кто легко засыпает.

Спите восемь часов – и все равно просыпаетесь с туманом в голове? Если вы любите кофе, возможно, именно оно незаметно истощает ваш мозг по ночам. И дело не только в том, чтобы вовремя заснуть.

Новое исследование впервые показало, что то, как именно каждый человек употребляет кофе, реально влияет на сон. Кофе – особенно во второй половине дня или вечером – не просто мешает заснуть. Эта привычка нарушает другие важнейшие аспекты сна, необходимые для ночного восстановления организма, пишет Futura Sciences.

Одни избегают кофе после определённого часа, боясь не уснуть. Другие засыпают без проблем – даже после эспрессо после ужина. Но в обоих случаях кофеин глубоко влияет на сон. К такому выводу пришло исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

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Ночная смена мозга - что происходит после чашки кофе

Представление о том, что кофе лишь мешает заснуть, на самом деле слишком упрощённое. По-настоящему важны процессы, которые происходят в мозге во время сна после употребления кофе.

Ученые изучили эти эффекты с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) – метода, который отслеживает не просто продолжительность сна и количество пробуждений, но и биологическое качество сна.

Как ни странно, оказалось, что кофеин не всегда сокращает общее время сна или затрудняет засыпание. Чаще страдает качество ночного восстановления.

"Кофеин может укорачивать сон или затруднять засыпание. Однако даже когда продолжительность сна кажется нормальной, он способен снижать медленноволновую активность и изменять показания ЭЭГ так, что они начинают напоминать состояние бодрствования", – объяснил профессор Доната Курпас, соавтор исследования.

Для справки: медленные волны соответствуют глубокому медленноволновому сну – той фазе, в которой организм восстанавливается, пополняет запасы энергии и поддерживает нормальную работу мозга.

"Но я спал восемь часов" – почему мозг все равно может быть истощен

Даже проспав полноценные восемь часов, мозг может не получить достаточного восстановления из-за кофе. Как отмечает профессор Курпас:

"Субъективное ощущение того, что хорошо поспал, не всегда совпадает с тем, что фиксируют нейрофизиологические записи. Человек может легко засыпать и не помнить пробуждений – но его мозг при этом может показывать сниженные характеристики глубокого сна".

Это означает, что влияние кофе может оставаться незамеченным – даже когда вы просыпаетесь с ощущением, что прекрасно выспались. Но на микроуровне мозг получает меньше глубокого сна, и со временем это может накапливаться в виде хронической усталости.

Почему кофе действует на всех по-разному

Исследование также показало, насколько сильно люди могут различаться по реакции на кофеин. На то, как организм реагирует, влияет несколько факторов:

генетика;

скорость метаболизма кофеина в организме;

возраст;

уровень стресса;

наличие хронической усталости.

И плохая новость для тех, кто встает рано: некоторым людям может вредить даже утренняя чашка кофе.

Как объясняет профессор Курпас: "Дело не только в кофе, выпитом перед сном. Для некоторых людей важную роль играют общее количество кофеина за день и то, насколько организм успевает его переработать до наступления ночи".

Это открытие особенно важно для людей, чья работа требует умственных усилий, для спортсменов и всех, кто регулярно использует кофеин для повышения работоспособности и концентрации.

Порочный круг - кофе, усталость и ночное восстановление

Кофе чаще всего пьют ради уменьшения усталости и бодрости – и это звучит как выгодная сделка. Однако авторы исследования предупреждают о малоизвестных последствиях кофеина, которые действуют почти как энергетический "долг" за счет ночного восстановления организма.

"Если кофеин помогает человеку функционировать днём, одновременно ухудшая качество ночного восстановления, может развиться порочный круг: нарастающая усталость, растущая потребность в стимуляторах и всё более низкое качество сна", – заключает ученый.

Так что в следующий раз, когда потянетесь за послеобеденной чашкой кофе, помните: действие кофеина не заканчивается, когда вы ложитесь спать. Иногда дело не только в том, чтобы заснуть, – но и в том, что ваш мозг получает от этого сна.

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