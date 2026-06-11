Иран полностью перекрыл Ормузский пролив и пригрозил превратить регион в 'ад', – CNN

Это произошло на фоне ударов США по Ирану.

Корпус стражей исламской революции заявил, что полностью закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов на фоне возобновления воздушных ударов США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пролив закрыли для всех типов судов – торговых, нефтяных и любых других кораблей.

"Любое судно, которое попытается пройти через пролив, станет мишенью", – говорится в заявлении.

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Также издание цитирует командующего Воздушно-космическими силами КСИР Сайеда Хоссейна Мусави Эфтехари. Он заявил, что Тегеран может превратить регион Ближнего Востока "в ад", если США сделают проход через Ормузский пролив опасным.

В то же время Центральное командование США опровергает заявление о том, что Иран заблокировал пролив. В Вашингтоне заявили, что торговые суда продолжают проходить через него.

Впрочем, иранские государственные СМИ сообщают о столкновениях между иранской и американской армиями в проливе. Сообщается, что Иран якобы поразил два судна в этом регионе. В то время как в США уверяют, что ни один американский военный корабль не пострадал.

Ситуация на Ближнем Востоке: важные новости

Напомним, в ночь на 11 июня США возобновили удары по Ирану. Как заявил президент Дональд Трамп, операция стала ответом Вашингтона на сбивание иранцами американского вертолета.

По данным США, целью атаки стали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками Ирана. Между тем израильские СМИ сообщают, что взрывы слышали в ряде регионов Ирана, в том числе и возле Ормузского пролива.

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