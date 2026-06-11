31-летняя украинская актриса объявила о беременности

Екатерина уже более десяти лет замужем за актером Валентином Томусяком и мечтала о ребенке.

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе со своим мужем-актером Валентином Томусяком объявили о пополнении в семье.

Не секрет, что у Екатерины долгое время были хронические головные боли, поэтому новость о беременности стала для нее неожиданностью.

"Мы беременны, недавно перешли во второй триместр. На самом деле мы все это время даже не пытались. Я не думала, что у нас так быстро получится. Моя врач дала добро. И в январе мы решили попробовать, а в феврале я уже забеременела", – подчеркнула будущая мамочка в интервью журналисткеАлине Доротюк.

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Тышкевич добавила, что ранее проходила лечение и принимала антидепрессанты, из-за которых было невозможно планировать беременность. Однако в последнее время состояние актрисы улучшилось, и она уже пятый месяц в положении.

"Последние полтора-два года я уже не принимаю антидепрессанты. Мне удалось настолько стабилизироваться, что я смогла не возвращаться в депрессивные состояния. Я перешла на другой препарат, на котором можно забеременеть, и мы решили попробовать. И уже очень хотели, и дом был куплен, у нас есть место под детскую", – отметила Екатерина.

Однако 31-летняя звезда фильмов "Ничто не случается дважды" и "Хороший парень" призналась, что на первых сроках пережила кровотечение. У нее была угроза выкидыша, но врачи сделали все, чтобы спасти беременность.

Напомним, ранее 45-летняя Соломия Витвицкая объявила о беременности.

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