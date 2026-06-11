Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек, а доллар отошел от исторического максимума.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,84 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,90/44,95 грн/долл., а к евро – 51,82/51,86 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 июня вырос на 10 копеек и составил 45,25 гривни за доллар, а курс евро вырос также на 10 копеек и составил 52,45 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,65 гривни, а евро – по курсу 51,45 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 15 копеек и составлял 45,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,73 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 7 копеек и составляет 52,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: