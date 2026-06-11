В Тихом океане нашли залежи ценных металлов на $18 триллионов, но добывать их нельзя

Месторождение содержит кобальт, марганец, никель и медь.

На дне Тихого океана между Мексикой и Гавайями, в одном из наименее изученных районов планеты, обнаружено огромное месторождение редкоземельных металлов стоимостью до 18 триллионов долларов.

Как пишет libertatea.ro, речь идет о более чем 21 миллиарде тонн пород, богатых редкими металлами, расположенных на глубине тысяч метров. Эти породы, называемые полиметаллическими конкрециями, имеют размер примерно с яблоко или небольшую картофелину и содержат кобальт, марганец, никель и медь – металлы, необходимые для аккумуляторов электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и современных электросетей.

Эта область Тихого океана называется Кларион-Клиппертон и занимает около шести миллионов квадратных километров. На средней глубине около 5000 метров дно океана местами покрыто этими камнями. По данным Геологической службы США, консервативная оценка запасов зоны Кларион-Клиппертон составляет около 21,1 миллиарда тонн.

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Внутри них находятся огромные количества металлов: почти 6 миллиардов тонн марганца, приблизительно 270 миллионов тонн никеля, 230 миллионов тонн меди, приблизительно 50 миллионов тонн кобальта. По данным анализа консалтинговой компании EY, стоимость этих ресурсов достигает 18 триллионов долларов.

Как образовались эти ценные породы

Каждая из полиметаллических конкреций обычно начиналась с крошечного фрагмента раковины, кости или затвердевшего осадка. Вокруг этого ядра растворенные в океанской воде металлы постепенно откладывались слой за слоем в течение миллионов лет.

Этот процесс чрезвычайно медленный, и конкреции растут всего на несколько миллиметров за миллион лет. Многие из тех, что сейчас лежат на дне Тихого океана, имеют возраст от двух до десяти миллионов лет

Эти породы жизненно важны, но их запрещено добывать

Интерес к этим породам обусловлен содержащимися в них металлами. Марганец используется в батареях и сталелитейной промышленности, никель помогает получать батареи с более длительным временем автономной работы, кобальт важен для нескольких типов литий-ионных батарей, а медь является основным металлом для кабелей, электрических сетей и энергетической инфраструктуры.

Проблема в том, что эти металлы находятся в экосистеме, которая в значительной степени не изучена. Более 90% видов в этом районе не описаны.

В результате по меньшей мере 32 страны призвали к мораторию, превентивной паузе или отсрочке коммерческой глубоководной добычи полезных ископаемых до тех пор, пока наука не оценит риски для экологии. Среди стран, выступающих за паузу, – Франция, Германия, Бразилия, Чили, Коста-Рика и несколько тихоокеанских островных государств.

Ранее УНИАН писал, что на востоке США обнаружили огромное месторождение лития, которого хватит на 500 миллиардов смартфонов.

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