Проиграли все, кроме 'оси зла': Daily Mail об иранской авантюре Трампа

Если оценивать, чьи позиции улучшились, а чьи ухудшились, определить победителей несложно.

После нескольких недель горячей фазы войны на Ближнем Востоке установилось хрупкое перемирие, за которым, очевидно, последует новая фаза ударов. Но уже сейчас понятно, кто в этом конфликте победил, а кто проиграл. Об этом пишет Daily Mail.

Издание определяет победителей и проигравших по простому принципу: кто оказался в лучшем положении, чем до войны, а кто – в худшем.

Прямые участники: Иран, Израиль и США

Авторы публикации констатируют, что Иран понес огромные потери, как материальные, так и человеческие. Среди наиболее заметных – гибель многолетнего диктатора аятоллы Али Хаменеи и уничтожение 80% ракетных производственных мощностей страны.

Видео дня

Но с другой стороны, сам политический режим не просто выжил, но и укрепился, став даже более радикальным в своих позициях. Кроме того, по оценкам экспертов, значительная часть ядерного потенциала Ирана уцелела в подземных бункерах.

При этом Иран де-факто контролирует Ормузский пролив и намерен сохранить этот статус-кво по условиям мирного соглашения. Это то, чего у Ирана никогда не было до войны, и это значительное усиление его геополитической роли.

Во время войны с Ираном США продемонстрировали свое бесспорное военно-техническое превосходство. Но плохое планирование и чувствительность к политическим и экономическим последствиям конфликта не позволили Америке во главе с Трампом одержать победу.

Несмотря на тотальное военное доминирование над Ираном, США после 5 недель войны оказались в худшем геополитическом положении, чем были до войны. Глобальный энергетический кризис вызвал новый всплеск инфляции в США и, как следствие, вызвал недовольство войной среди американцев.

13 тысяч ракетно-бомбовых ударов по Ирану не заставили Иран отказаться от разработки ядерного оружия и не привели к смене режима в стране. Таким образом, добиться ключевых целей США не смогли.

Кроме того, война дополнительно подорвала и без того плохие отношения США с союзниками в Европе.

Что касается Израиля, то, как сообщают многочисленные публикации СМИ, именно израильский премьер Нетаньяху убедил Трампа, что в Иране произойдет революция и режим аятоллов падет, как только начнется военная операция. Теперь, когда всем стало ясно, насколько эти надежды были далеки от реальности, американский политический истеблишмент и Дональд Трамп в частности могут возложить на Израиль всю вину за это позорное поражение.

Косвенные победители: Россия, Китай и другие

Россия и Китай, которые не участвовали в войне, получили огромную экономическую и/или геополитическую выгоду от войны.

Из-за нефтяного кризиса США отменили некоторые санкции против России, что позволило стране-агрессору получить большие внеплановые доходы.

В свою очередь Китай, который и так имел неплохие отношения с Ираном, договорился о прохождении своих танкеров через Ормуз. Также Пекин был одним из посредников в переговорах между США и Ираном, дополнительно усилив свое влияние в регионе.

Определенный геополитический престиж получил и Пакистан, который был главным посредником между противоборствующими сторонами и предоставил площадку для переговоров.

Поскольку закрытие Ормузского пролива привело к хаосу на мировом энергетическом рынке, в той или иной степени от войны выиграли все страны, которые являются экспортерами нефти, но не зависят от Ормузского пролива. Среди них, в частности, Норвегия и Канада, которые воспользовались энергетическим кризисом.

Косвенно проигравшие: Европа, арабские монархии и другие

Нежелание стран Европы втягиваться в войну, чего требовал Трамп, привело к дальнейшему ухудшению отношений стран континента с США. Вплоть до угроз вывести Америку из НАТО. На фоне нерешенной проблемы с российским империализмом для Европы даже простое сокращение численности войск США на континенте представляет дополнительную опасность.

Также Европа была одной из тех, кто ощутил тяжелые экономические последствия от блокирования Ормузского пролива. Цены на газ и нефть выросли, что вызвало общий скачок инфляции.

Несмотря на то, что арабские страны Персидского залива не участвовали в войне, они пострадали от конфликта едва ли не больше всего после самого Ирана. Именно по Кувейту, Саудовской Аравии, ОАЭ и другим странам региона летели иранские ракеты и дроны. А перекрытие Ормузского пролива еще и лишило их возможности экспортировать свою нефть и газ.

Причем усилия по диверсификации собственной экономики не спасли ситуацию. Правительства Дубая, Катара и других десятилетиями пытались превратить свои страны в туристические и финансовые центры. Однако ракетно-дроновые удары за считанные дни обнулили доверие как инвесторов, так и туристов.

Среди явных неудачников также другие страны Азии, зависимые от ближневосточной нефти – Южная Корея, Шри-Ланка, Бангладеш, Филиппины, Индия и т. д.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, переговоры между Ираном и США завершились без соглашения из-за разногласий по нескольким ключевым вопросам. В ходе переговоров, в частности, обсуждалась ситуация в Ормузском проливе, однако неясно, поднимался ли вопрос о ядерном оружии.

Также мы сообщали, что корабли ВМС США впервые с начала войны пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Операция была направлена на обеспечение свободы судоходства и повышение доверия коммерческих судов на фоне мирных переговоров в Пакистане. Иран назвал это нарушением перемирия и пригрозил атакой, тогда как Дональд Трамп заявил о начале очистки пролива от мин.

Вас также могут заинтересовать новости: