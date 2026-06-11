Пашинский признал вину по делу о топливе Курченко: виновных в исчезновении топлива годами 'назначали'

Сергей Пашинский – экс-депутат четырех созывов и нынешний председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности – заключил соглашение о признании вины по делу об арестованных нефтепродуктах компаний Сергея Курченко. Как сообщил "Главком", инициатором соглашения выступила сама защита Пашинского. Экс-политик признал создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК) и злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 364 УК).

Это признание ставит точку в истории, которая почти десятилетие строилась на "назначенных виновных".

С 2014 по 2017 год МВД и прокуратура пытались повесить хищение топлива на братьев Кацуб. Александра Кацубу – экс-заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" – обвиняли в том, что он якобы перечислил средства за топливо, которого у Курченко не было. Кацубу-младшего продержали в СИЗО более полугода и фактически заставили взять вину на себя: он пошел на сделку со следствием и выплатил государству 100 млн гривен.

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Уже в 2021 году в интервью "Экономической правде" Александр Кацуба публично назвал вещи своими именами: топливо существовало, находилось на балансе "Нафтогаза", а после Майдана его под видом "национализации бензина Курченко" забрали соратники Пашинского из "Народного фронта". Тогда эти слова выглядели как частная версия осужденного бизнесмена. Подозрение НАБУ в 2023 году, а теперь и признание вины самим Пашинским доказали: Кацуба говорил правду.

По материалам НАБУ, Пашинский с сообщниками завладели 97 тысячами тонн топлива – включая те 33 тысячи тонн "НАК Нафтогаз", оплату которых инкриминировали Кацубам. Топливо через ГП "Укртранснафтопродукт" продали по заниженным ценам компаниям Сергея Тищенко, давнего знакомого Пашинского, а тот реализовывал его уже по рыночной цене. Госбюджет не получил ни гривны; убытки оценены в 967 млн гривен. Версию Пашинского о "передаче топлива на нужды ВСУ" материалы следствия опровергают.

Примечательно, что даже в соглашении с прокурором Пашинский сумел "выторговать" более мягкую квалификацию: статья о присвоении чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УК), которая фигурировала в первоначальном подозрении, из обвинительного акта исчезла. Собеседник "Главкома", знакомый с делом, назвал переквалификацию и появление соглашения "неким согласованным сценарием".

Окончательное решение – за Высшим антикоррупционным судом: обвинительный акт возвращен прокурору, рассмотрение ожидается после 16 июня. Но главное уже произошло: человек, который годами публично изображал себя спасителем армии, признал себя организатором преступной схемы – той самой, за которую когда-то "отвечал" Александр Кацуба.

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