Что скрывали разрезанные страницы Леонардо да Винчи: ученые узнали спустя 500 лет

Почти 2000 листов рукописей и рисунков Леонардо да Винчи впервые за 500 лет собраны вместе.

Почти 2000 листов рукописей и рисунков Леонардо да Винчи были реконструированы в новом онлайн-архиве – впервые с конца XVI века эти работы одного из самых известных изобретателей в истории можно читать полностью и в правильном порядке.

Проект оцифровки под названием "Leonardotheka 2.0" был реализован исследователями Музея Галилея во Флоренции совместно с британским Трастом Королевской коллекции, миланской библиотекой Veneranda Biblioteca Ambrosiana и Biblioteca Leonardiana в Винчи, Тоскана. Части записей Леонардо были разделены – порой разрезаны прямо посередине страницы – несколько веков назад и разошлись по разным учреждениям, пишет Smithsonian Magazine.

С помощью инструмента Leonardotheka 2.0 – который сопоставляет материал страниц, их свойства, водяные знаки и размеры оцифрованных разрозненных документов – исследователям удалось восстановить 50 уникальных страниц из разрозненного наследия Леонардо.

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Среди наиболее примечательных воссоединённых страниц – рисунок лошади в паре с эскизом воинственного солдата и механических блоков. Учёные полагают, что это мог быть финальный набросок Леонардо для амбициозного проекта, так и не воплощённого в жизнь: конного монумента Франческо Сфорца, известного также как "Лошадь Леонардо".

Еще одна восстановленная страница соединила проект машины для производства игл с фрагментом, который был от неё отрезан. На обратной стороне этого отрезанного фрагмента были нарисованы два извивающихся дракона.

"Leonardotheka 2.0 открывает учёным по всему миру беспрецедентные возможности для изучения огромного и бесценного массива информации, содержащейся в рукописях Леонардо да Винчи", – говорится в заявлении Паоло Галлуцци, бывшего директора Музея Галилея и создателя Leonardotheka. "Этот инновационный инструмент знаменует начало новой и весьма перспективной эры исследований художественного, научного и литературного наследия гения из Винчи".

Изобретения и проекты Леонардо Да Винчи

В последние десятилетия жизни Леонардо хранил постоянно пополнявшуюся коллекцию изобретений и инженерных проектов – включая чертежи знаменитой летательной машины, клавесина-виолы, архимедова винта и вечного колеса – в одном большом фолианте.

Но после его смерти в 1519 году этот единый труд был разделен по тематическому принципу: одна часть посвящена техническим наукам, другая – теоретическому искусству. Виновник – итальянский скульптор Помпео Леони.

Позже зять Леони продал большую научную коллекцию графу Галеаццо Арконати, который в 1637 году передал её в дар библиотеке Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Она получила название Codex Atlanticus. Коллекция более художественных работ оказалась в Королевской коллекции Англии около 1670 года – предположительно в качестве подарка королю Карлу II.

Проект Leonardotheka исправил проблему

Проект Leonardotheka, стартовавший в 2017 году, в цифровом виде исправляет то, что Музей Галилея называет "катастрофическим вмешательством" Леони.

"Модель Leonardotheka задаёт весомый прецедент того, как культурные институты могут и должны сохранять интеллектуальный контроль над своими цифровыми проектами, противостоя соблазну делегировать эту ответственность коммерческим платформам", – говорит Роберто Феррари, исполнительный директор Музея Галилея.

В эпоху стремительно развивающегося искусственного интеллекта этот проект напоминает нам, что истинная ценность цифровых гуманитарных наук заключается в готовности академических институтов брать на себя прямую ответственность за формирование инструментов, с помощью которых мы исследуем и осмысляем наше общее наследие, добавил он.

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