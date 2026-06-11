Bloomberg рассказал, почему умерла легендарная выставка игр E3

Главной причиной стал массовый переход игровой индустрии на цифровую дистрибуцию.

Джейсон Шраер, журналист Bloomberg, опубликовал новое видео, в котором разобрал истинные причины закрытия выставки Electronic Entertainment Expo (E3), опровергнув популярный миф о том, что ее "убили" онлайн-презентации вроде Nintendo Direct.

Изначально E3 задумывалась не как шоу для игроков, а бизнес-мероприятие для издателей и розничных сетей. В эпоху, когда основным способом продаж игр были физические копии, главной целью выставки было продвижение игр на магазинные полки перед важным праздничным сезоном продаж.

Со временем формат начал меняться: вместо закрытых деловых презентаций с отчетами и цифрами индустрия постепенно превратила E3 в самую крупную выставку игр с трейлерами и громники анонсами. E3 обычно проводилась в конце мая или начале июня каждого года в Лос-Анджелесе.

Видео дня

Переломный момент наступил 6-7 лет назад тогда, когда рынок стремительно сместился в сторону цифровых продаж. К этому моменту доля цифровой дистрибуции достигала 80–90%. В результате необходимость в переговорах с розничными сетями практически исчезла, а дорогостоящая аренда стендов и организация участия в E3 потеряли коммерческий смысл.

Из-за падения окупаемости мероприятие начали покидать ключевые компании, включая PlayStation. Попытки организаторов спасти формат, открыв доступ для обычной публики в 2018–19 годах, не смогли вернуть прежний интерес – уже тогда на выставке пустовали стенды даже с самыми громкими играми. Окончательный удар по мероприятию нанесла пандемия COVID-19, после которой восстановить прежний формат уже не удалось.

Естественным преемником E3, по мнению Шрайера, стала Summer Game Fest (SGF), которая лучше соответствует современным реалиям индустрии: вместо масштабной и дорогой офлайн-выставки он предлагает более гибкий формат цифровых презентаций и камерных мероприятий для прессы и блогеров.

Ранее тот же Шрайер опубликовал статью, в которой объяснил, мы до сих пор не получили ремейк Bloodborne. Выяснилось, что Хидетака Миязаки сам хочет заняться ремейком, но слишком занят новыми проектами, поэтому не хочет, чтобы кто-то касался его.

Накануне Nintendo подтвердила разработку ремейка культовой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оригинальная Ocarina of Time вышла в 1998 году для Nintendo 64 и остается единственной игрой с 99 баллами на Metacritic.

Вас также могут заинтересовать новости: