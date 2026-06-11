ВСУ 'уверенно движутся' к паритету с армией РФ: в Генштабе озвучили цель мобилизации

Сейчас российская армия в Украине насчитывает около 700 тысяч оккупантов.

Несмотря на определенные трудности с мобилизацией, Украина "уверенно движется" к паритету с Россией по численности армии. Сейчас группировка РФ насчитывает 700 тысяч человк. Об этом в интервью LIGA.net рассказалл начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

По его словам, мобилизация - это "самый большой вызов" и сегодня мобилизация в Украине "происходит сложно".

В частности, Гнатов пожаловался на большое влияние российской дезинформации со стороны противника. Вместе с тем он отметил, что мобилизация остается единственным действенным инструментом пополнения армии.

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"Когда группировка противника насчитывает более 700 000 личного состава, сделать это двумя-тремя бригадами или несколькими корпусами невозможно. Должен быть определенный паритет. Военная наука давно посчитала эти соотношения и определила, при каких условиях можно успешно обороняться, наступать и достигать преимущества над противником", – рассказал генерал.

По словам Гнатова, украинские подразделения еще предстоит доукомплектовать до уровня, при котором они смогут "уверенно и успешно" выполнять поставленные задачи.

"На сегодня такого уровня мы еще не достигли. Но уверенно движемся в этом направлении", – заверил начальник Генштаба.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, генерал Гнатов призвал не вводить общественность в заблуждение и не обещать массовую демобилизацию, поскольку она невозможна, пока идет полномасштабная война.

Также мы писали, что в рамках мобилизации в приоритетном порядке пополняются штурмовые подразделения, тогда как остальные получают пополнения во вторую очередь.

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