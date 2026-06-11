'Никто не обидится': Зеленский назвал самого любимого музыканта и группу

Президент признался, что засыпает, слушая музыку.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал любимую музыкальную группу и артиста. На презентации результатов государственной программы поддержки культуры "Тисячовесна" глава государства признался, что любит "Океан Эльзы" и Святослава Вакарчука.

"Я люблю "Океан Эльзы", честно. Только не говорите Вакарчуку. Но правда: у нас очень много разных талантов. Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука. Есть реально молодые и очень талантливые, а может и более талантливые, чем Вакарчук. Но точно никто так не обидится", - заявил Зеленский, передает "Главком".

Кроме того, президент добавил, что слушал треки Bad Bunny и остался под впечатлением.

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"Я считаю, что во всех жанрах музыки у нас очень крутые люди, абсолютно талантливые. Я никогда не думал, что я, например, Bunny послушаю с таким удовольствием", - сказал Зеленский.

При этом глава государства поделился, что пользуется разными платформами с музыкой - YouTube Music, Spotify, Apple Music:

"Я всем пользуюсь. Я засыпаю так, честно".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в 2025 году накануне Дня Независимости лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук получил награду "Национальная легенда Украины" от президента Украины Владимира Зеленского.

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